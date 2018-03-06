Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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buratinyo написав:Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном
Ви вже якось визначиться - статистика, чи прості спостереження. Статистика каже як раз про зростання середньої тривалості життя, а прості спостереження статистично не достовірні.
А где Вы смотрите свою статистику? Дайте ссылочку.
Что касается смертности в больнице, то за последние года появилась странная тенденция - рост смертей из-за примитивного воспаления легких. Когда я услышал об этом, то очень удивился. Больницы отправляют информацию соответствующую в минздрав, но учитывая отсутствие квалификации у министра ею пренебрегают, так как это грозит министру не халатностью, а вредительству на государственном уровне.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
kalinavalera1 написав:otg Я уже 27 лет слышу про инвестиции и про то, что к нам зайдет какой-то иностранный высоко-технологичный бизнес- токо он не заходит. Именно потому что в стране ж***. И если он уже не зашел за 27 лет..... Я вам больше скажу - даже украинцы , олигархи - вывозят свои капиталы. Я вам не товарищ - обращайтесь ко мне просто, как я привык, -и как это принято у цивилизованных людей - господин Калина. Это у товарищей - колхоз и платят суперзарплаты премьерминистру - а отвечать должен журналист- фрилансер ? Какие рабочие места по-вашему должен создавать журналист, художник, психолог или балерина ?
Вы коммунист, а ваша вся красная братия -товарищи. Что касается инвесторов так про них слышать не надо. Надо создавать условия. А у вас они одни из худших в мире. И вы требуете их ухудшить еще.
Это не статистика, это какие-то манипуляции над нестойким сознанием,это влажные мечты проворовавшихся реформаторов и ботов, подобных вам. Где официальная статистика? Я вас спрашиваю!!!
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав:Это не статистика, это какие-то манипуляции над нестойким сознанием,это влажные мечты проворовавшихся реформаторов и ботов, подобных вам. Где официальная статистика? Я вас спрашиваю!!!
buratinyo написав:Это не статистика, это какие-то манипуляции над нестойким сознанием,это влажные мечты проворовавшихся реформаторов и ботов, подобных вам. Где официальная статистика? Я вас спрашиваю!!!
Ну, вот, сам и попался во лжи. Какой к черту рост населения и падение смертности? Хотя что от тебя ожидать?
Но посмотрим. На странице 16 из твоей ссылки все четко и ясно подтверждает мои слова, численность населения даже без учета того, что Украина понесла существенные территориальные потери за 4 года, падает. Даже при таком извращенном подсчете число жителей по ссылке выше снижается с каждым годом без исключения, начиная с 2013 года. С 45372692 человек в 2013 году до 42414905 человек в 2017 году.
Заметь, что это следует даже из приукрашенных данных. А в реальности спрос на ритуальные услуги превышает все разумные мерки.
И отдельный вопрос к автору статистики. Пусть объяснит как он считал население в Крыму все 4 года и в Донецкой и Луганской областях. Грош цена такой статистике.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo написав:Ну, вот, сам и попался во лжи. Какой к черту рост населения и падение смертности? Хотя что от тебя ожидать?
Носом ткнути, раз очі повилазили?
buratinyo написав:
lapay написав:
Molchyn написав:Поэтому если из 10 человек на лечение хватит только 4 то значит 6 помрут. Нет таких реформ, чтобы 6 бесплатно вылечить. А вот как 6 убить но не нарушив закон и "геноцид" не ввести это с помощью реформ легко - закрыли больнички, значит пациента 200 км перевозить (сколько при этом помрет), нет оборудования (или старое) для диагностики (еще люди помрут). Вот реформа и оставит 4 человека на которых хватит денег.
Тривалість життя, в двохтисячних, неперервно зростає. Про справжній сталінський геноцид питайте у пра.
Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном. Мрут украинцы как мухи, благодаря рехформаторам, у которых явно карманы забиты зарубежными подачками за просто так. Раньше таких называли врагами народа, иудами, а сейчас рехформаторами. Чудеса.
Ще раз ткнув носом в тривалість життя, раз сам знайти не в змозі, а воно ще й огризається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Если рассматривать динамику населения Украины, то табл. 1.3 - с 1994 по 2017 гг. численность населения Украины ежегодно уменьшается, с 52,115 млн. (1994) до 42,584 млн. (2017). http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2 ... n_2016.pdf (ваша ссылка) На возможный ответ, что на уменьшение численности повлияли Крым и Донбасс, то на 1 января 2014 было 45,426 млн., на 1 января 2015 стало 42,929 млн., разница - 2,497 млн.
8,937 млн. - 2,497 млн. = 6,44 млн. выехали из тех мест на подконтрольную Украине территорию, или живут в Донецкой и Луганской обл. на контролируемой Украиной ?!
Если в подтверждение своих слов вы ссылаетесь на таблицы 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 7.3, 7.4, то почему вы не обращаете внимание на слово "очікувана" во всех этих таблицах? "Ожидаемое" и "реальное" не тождественны. Вы можете сколько угодно ожидать, что на вас прольется долларовый дождь, реально этого не дождетесь.
buratinyo написав:Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном. Мрут украинцы как мухи, благодаря рехформаторам, у которых явно карманы забиты зарубежными подачками за просто так. Раньше таких называли врагами народа, иудами, а сейчас рехформаторами. Чудеса.
Ще раз ткнув носом в тривалість життя, раз сам знайти не в змозі, а воно ще й огризається.
Ты явно переел рошена, безумный шоколад отключил тебе способность трезво мыслить. Поэтому ты перешел на провокации и оскорбления? Это тебя возят носом по твоим же ссылкам.
Тебе надо уменьшать дозу шоколада, иначе ты окончательно превратишься в клоуна не только на работе, но и у себя дома, в семье.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.