Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

Додано: П'ят 16 бер, 2018 08:50

lapay написав: buratinyo написав: Это не статистика, это какие-то манипуляции над нестойким сознанием,это влажные мечты проворовавшихся реформаторов и ботов, подобных вам. Где официальная статистика? Я вас спрашиваю!!! Это не статистика, это какие-то манипуляции над нестойким сознанием,это влажные мечты проворовавшихся реформаторов и ботов, подобных вам. Где официальная статистика? Я вас спрашиваю!!!

А в самого очі повилазили, руки відсохли, і гугл заблокували?

http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2 ... n_2016.pdf п. 2.7 А в самого очі повилазили, руки відсохли, і гугл заблокували?п. 2.7

Ну, вот, сам и попался во лжи. Какой к черту рост населения и падение смертности? Хотя что от тебя ожидать?Но посмотрим. На странице 16 из твоей ссылки все четко и ясно подтверждает мои слова, численность населения даже без учета того, что Украина понесла существенные территориальные потери за 4 года, падает. Даже при таком извращенном подсчете число жителей по ссылке выше снижается с каждым годом без исключения, начиная с 2013 года. Счеловек в 2013 году дочеловек в 2017 году.Заметь, что это следует даже из приукрашенных данных. А в реальности спрос на ритуальные услуги превышает все разумные мерки.И отдельный вопрос к автору статистики. Пусть объяснит как он считал население в Крыму все 4 года и в Донецкой и Луганской областях. Грош цена такой статистике.