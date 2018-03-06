Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:23

lapay написав: antey1969 написав: Вопрос не в безумии. Он просто выполняют свою любимую плохо пахнущую работу. Кто-то убивает, кто-то ворует, а кто-то подвизается на лобызании хозяев в Интернете на заказ.

В Древнем Риме была такая себе клиентела. Задачей клиента было следовать за господином по городу, общественным зданиям, форумам и везде поддерживать своего кормильца, что бы тот не говорил и не делал. Подобной "работой" большинство свободных римлян брезговали и считали ее презренной, но вольноотпущенные рабы, попрошайки и бездельники с радостью оказывали эту необременительную для них услугу.

Вот так и сейчас... для некоторых гречка на выборах в радость и деньги не пахнут. Такие времена Вопрос не в безумии. Он просто выполняют свою любимую плохо пахнущую работу. Кто-то убивает, кто-то ворует, а кто-то подвизается на лобызании хозяев в Интернете на заказ.В Древнем Риме была такая себе клиентела. Задачей клиента было следовать за господином по городу, общественным зданиям, форумам и везде поддерживать своего кормильца, что бы тот не говорил и не делал. Подобной "работой" большинство свободных римлян брезговали и считали ее презренной, но вольноотпущенные рабы, попрошайки и бездельники с радостью оказывали эту необременительную для них услугу.Вот так и сейчас... для некоторых гречка на выборах в радость и деньги не пахнут. Такие времена

Ватоботи - найнайдрівніша професія на Землі. Вірю. Ватоботи - найнайдрівніша професія на Землі. Вірю.

В свое время я мочил на форуме юлеботов, потом овощеботов, теперь порохоботы. Спорил с ними не потому, что кого-то там недолюбливаю, просто провластные боты имеют привычку нести просто фейеричный бред с видом истины в последней инстанции. Нет, я все понимаю, но не на финансовом же форуме, здесь не та аудитория просто. Юлеботы были самыми истеричными, овощеботы - туповатыми, порохоботы - наиболее агрессивные и навязчивые.Каждая группа напоминает своего хозяина.Кто-то в ответ заводится, кого-то это злит, я же просто спокойно жду выборов. Сами по себе вымрут, если их хозяина оторвать от бюджетного корыта