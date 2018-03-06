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Українці не відчувають
ефекту від реформ – Порошенко

Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:48

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  buratinyo написав:Ты явно переел рошена, безумный шоколад отключил тебе способность трезво мыслить. Поэтому ты перешел на провокации и оскорбления? Это тебя возят носом по твоим же ссылкам. :(

Тебе надо уменьшать дозу шоколада, иначе ты окончательно превратишься в клоуна не только на работе, но и у себя дома, в семье

Своїй мальвіні розповідай, щоб шоколаду не їла. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:56

  buratinyo написав:
  lapay написав:Носом ткнути, раз очі повилазили?
  buratinyo написав:Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном. Мрут украинцы как мухи, благодаря рехформаторам, у которых явно карманы забиты зарубежными подачками за просто так. Раньше таких называли врагами народа, иудами, а сейчас рехформаторами. Чудеса.

Ще раз ткнув носом в тривалість життя, раз сам знайти не в змозі, а воно ще й огризається.


Ты явно переел рошена, безумный шоколад отключил тебе способность трезво мыслить. Поэтому ты перешел на провокации и оскорбления? Это тебя возят носом по твоим же ссылкам. :(

Тебе надо уменьшать дозу шоколада, иначе ты окончательно превратишься в клоуна не только на работе, но и у себя дома, в семье. :(

Вопрос не в безумии. Он просто выполняют свою любимую плохо пахнущую работу. Кто-то убивает, кто-то ворует, а кто-то подвизается на лобызании хозяев в Интернете на заказ.
В Древнем Риме была такая себе клиентела. Задачей клиента было следовать за господином по городу, общественным зданиям, форумам и везде поддерживать своего кормильца, что бы тот не говорил и не делал. Подобной "работой" большинство свободных римлян брезговали и считали ее презренной, но вольноотпущенные рабы, попрошайки и бездельники с радостью оказывали эту необременительную для них услугу.
Вот так и сейчас... для некоторых гречка на выборах в радость и деньги не пахнут. Такие времена
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:02

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  lapay написав:Ви, певно, не розумієте, як працює наука, а статистика теж наука.

Конечно не понимаю, ведь мой стаж научного сотрудника всего лишь 16 лет...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:05

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  yanyura написав:Конечно не понимаю, ведь мой стаж научного сотрудника всего лишь 16 лет...

Тоді Вам такі дитячі помилки робити повинно бути соромно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:08

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  antey1969 написав:Вопрос не в безумии. Он просто выполняют свою любимую плохо пахнущую работу. Кто-то убивает, кто-то ворует, а кто-то подвизается на лобызании хозяев в Интернете на заказ.
В Древнем Риме была такая себе клиентела. Задачей клиента было следовать за господином по городу, общественным зданиям, форумам и везде поддерживать своего кормильца, что бы тот не говорил и не делал. Подобной "работой" большинство свободных римлян брезговали и считали ее презренной, но вольноотпущенные рабы, попрошайки и бездельники с радостью оказывали эту необременительную для них услугу.
Вот так и сейчас... для некоторых гречка на выборах в радость и деньги не пахнут. Такие времена

Ватоботи - найнайдрівніша професія на Землі. Вірю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:10

lapay
И ссылку поправьте на вот эту:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 1%82%D1%8F
а еще лучше на оригинал - http://nation.geoman.ru/demogr/item/f00 ... ndex.shtml
(правда это еще "совковый" словарь, но вы ведь ничего не имеете против "совка"?)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:23

  lapay написав:
  antey1969 написав:Вопрос не в безумии. Он просто выполняют свою любимую плохо пахнущую работу. Кто-то убивает, кто-то ворует, а кто-то подвизается на лобызании хозяев в Интернете на заказ.
В Древнем Риме была такая себе клиентела. Задачей клиента было следовать за господином по городу, общественным зданиям, форумам и везде поддерживать своего кормильца, что бы тот не говорил и не делал. Подобной "работой" большинство свободных римлян брезговали и считали ее презренной, но вольноотпущенные рабы, попрошайки и бездельники с радостью оказывали эту необременительную для них услугу.
Вот так и сейчас... для некоторых гречка на выборах в радость и деньги не пахнут. Такие времена

Ватоботи - найнайдрівніша професія на Землі. Вірю.

В свое время я мочил на форуме юлеботов, потом овощеботов, теперь порохоботы. Спорил с ними не потому, что кого-то там недолюбливаю, просто провластные боты имеют привычку нести просто фейеричный бред с видом истины в последней инстанции. Нет, я все понимаю, но не на финансовом же форуме, здесь не та аудитория просто. Юлеботы были самыми истеричными, овощеботы - туповатыми, порохоботы - наиболее агрессивные и навязчивые.
Каждая группа напоминает своего хозяина.
Кто-то в ответ заводится, кого-то это злит, я же просто спокойно жду выборов. Сами по себе вымрут, если их хозяина оторвать от бюджетного корыта
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:35

Re: Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

  antey1969 написав: Юлеботы были самыми истеричными, овощеботы - туповатыми, порохоботы - наиболее агрессивные и навязчивые.
Каждая группа напоминает своего хозяина

Ватоботи - самі тупі і брехливі. Без образ.
Просто хобі таке - мочити найжирніших ватанів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:39

  yanyura написав:И ссылку поправьте на вот эту:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 1%82%D1%8F
а еще лучше на оригинал - http://nation.geoman.ru/demogr/item/f00 ... ndex.shtml

Там не пояснюється, чому середня очікувана тривалість життя краща за середню тривалість життя.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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