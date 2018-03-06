Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко
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buratinyo написав:Статистика и простые наблюдения за смертностью в больницах говорят об обратном. Мрут украинцы как мухи, благодаря рехформаторам, у которых явно карманы забиты зарубежными подачками за просто так. Раньше таких называли врагами народа, иудами, а сейчас рехформаторами. Чудеса.
Ще раз ткнув носом в тривалість життя, раз сам знайти не в змозі, а воно ще й огризається.
Ты явно переел рошена, безумный шоколад отключил тебе способность трезво мыслить. Поэтому ты перешел на провокации и оскорбления? Это тебя возят носом по твоим же ссылкам.
Тебе надо уменьшать дозу шоколада, иначе ты окончательно превратишься в клоуна не только на работе, но и у себя дома, в семье.
Вопрос не в безумии. Он просто выполняют свою любимую плохо пахнущую работу. Кто-то убивает, кто-то ворует, а кто-то подвизается на лобызании хозяев в Интернете на заказ. В Древнем Риме была такая себе клиентела. Задачей клиента было следовать за господином по городу, общественным зданиям, форумам и везде поддерживать своего кормильца, что бы тот не говорил и не делал. Подобной "работой" большинство свободных римлян брезговали и считали ее презренной, но вольноотпущенные рабы, попрошайки и бездельники с радостью оказывали эту необременительную для них услугу. Вот так и сейчас... для некоторых гречка на выборах в радость и деньги не пахнут. Такие времена
antey1969 написав:Вопрос не в безумии. Он просто выполняют свою любимую плохо пахнущую работу. Кто-то убивает, кто-то ворует, а кто-то подвизается на лобызании хозяев в Интернете на заказ. В Древнем Риме была такая себе клиентела. Задачей клиента было следовать за господином по городу, общественным зданиям, форумам и везде поддерживать своего кормильца, что бы тот не говорил и не делал. Подобной "работой" большинство свободных римлян брезговали и считали ее презренной, но вольноотпущенные рабы, попрошайки и бездельники с радостью оказывали эту необременительную для них услугу. Вот так и сейчас... для некоторых гречка на выборах в радость и деньги не пахнут. Такие времена
Ватоботи - найнайдрівніша професія на Землі. Вірю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
antey1969 написав:Вопрос не в безумии. Он просто выполняют свою любимую плохо пахнущую работу. Кто-то убивает, кто-то ворует, а кто-то подвизается на лобызании хозяев в Интернете на заказ. В Древнем Риме была такая себе клиентела. Задачей клиента было следовать за господином по городу, общественным зданиям, форумам и везде поддерживать своего кормильца, что бы тот не говорил и не делал. Подобной "работой" большинство свободных римлян брезговали и считали ее презренной, но вольноотпущенные рабы, попрошайки и бездельники с радостью оказывали эту необременительную для них услугу. Вот так и сейчас... для некоторых гречка на выборах в радость и деньги не пахнут. Такие времена
Ватоботи - найнайдрівніша професія на Землі. Вірю.
В свое время я мочил на форуме юлеботов, потом овощеботов, теперь порохоботы. Спорил с ними не потому, что кого-то там недолюбливаю, просто провластные боты имеют привычку нести просто фейеричный бред с видом истины в последней инстанции. Нет, я все понимаю, но не на финансовом же форуме, здесь не та аудитория просто. Юлеботы были самыми истеричными, овощеботы - туповатыми, порохоботы - наиболее агрессивные и навязчивые. Каждая группа напоминает своего хозяина. Кто-то в ответ заводится, кого-то это злит, я же просто спокойно жду выборов. Сами по себе вымрут, если их хозяина оторвать от бюджетного корыта
antey1969 написав: Юлеботы были самыми истеричными, овощеботы - туповатыми, порохоботы - наиболее агрессивные и навязчивые. Каждая группа напоминает своего хозяина
Ватоботи - самі тупі і брехливі. Без образ. Просто хобі таке - мочити найжирніших ватанів.
Так самый жирный ватан здесь это же ты сам!!! Ты думаешь, что этого никто не сможет понять?
Я считаю, что ты вообще работаешь исключительно на Россию здесь, покрывая ее преступные действия в отношении Украины в Крыму, Луганске и Донецке. Путем тупой и безосновательной похвалы в адрес какой никакой, но украинской власти в тех вопросах, где они получили явные бесспорные провалы или постигли серьезные неудачи, ты создал себе искусственный образ порохобота для маскировки. Но главная твоя цель здесь - это провокации, громкие и тупые ругательства в адрес всех тех, кто говорит не по украински с тобой. Таким образом ты создаешь из образа солнечной миролюбивой Украины искусственный образ агрессивного профашистского существа, предоставляя таким образом власти России основания для некоторого морального оправдания своей военной агрессии перед россиянами и мировой общественностью. Так что, иуда, не долго тебе осталось перемывать украинцам кости.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.