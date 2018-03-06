Українці не відчувають ефекту від реформ – Порошенко

Додано: Суб 17 бер, 2018 12:51

lapay написав: antey1969 написав: Юлеботы были самыми истеричными, овощеботы - туповатыми, порохоботы - наиболее агрессивные и навязчивые.

Каждая группа напоминает своего хозяина Юлеботы были самыми истеричными, овощеботы - туповатыми, порохоботы - наиболее агрессивные и навязчивые.Каждая группа напоминает своего хозяина

Ватоботи - самі тупі і брехливі. Без образ.

Просто хобі таке - мочити найжирніших ватанів. Ватоботи - самі тупі і брехливі. Без образ.Просто хобі таке - мочити найжирніших ватанів.

Ты думаешь, что этого никто не сможет понять?Я считаю, что ты вообще работаешь исключительно на Россию здесь, покрывая ее преступные действия в отношении Украины в Крыму, Луганске и Донецке. Путем тупой и безосновательной похвалы в адрес какой никакой, но украинской власти в тех вопросах, где они получили явные бесспорные провалы или постигли серьезные неудачи, ты создал себе искусственный образ порохобота для маскировки. Но главная твоя цель здесь - это провокации, громкие и тупые ругательства в адрес всех тех, кто говорит не по украински с тобой. Таким образом ты создаешь из образа солнечной миролюбивой Украины искусственный образ агрессивного профашистского существа, предоставляя таким образом власти России основания для некоторого морального оправдания своей военной агрессии перед россиянами и мировой общественностью. Так что, иуда, не долго тебе осталось перемывать украинцам кости.