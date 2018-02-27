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Гройсман очолив комісію
із захисту бізнесу

Гройсман очолив комісію із захисту бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:09

Гройсман очолив комісію із захисту бізнесу

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів затвердив постанову про створення міжвідомчої комісії із захисту бізнесу, яку очолить прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман очолив комісію із захисту бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:09

Не мудрено. В предвыборный год у нас все верхи традиционно выступают за защиту бизнеса. Но как выборы прошли - добро пожаловать на дойку!
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 19:50

володимир гройсман : я - ваша крыша !
sbrg2015
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