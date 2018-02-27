Кабінет міністрів затвердив постанову про створення міжвідомчої комісії із захисту бізнесу, яку очолить прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман очолив комісію із захисту бізнесу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:09
Гройсман очолив комісію із захисту бізнесу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман очолив комісію із захисту бізнесу.
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:09
Не мудрено. В предвыборный год у нас все верхи традиционно выступают за защиту бизнеса. Но как выборы прошли - добро пожаловать на дойку!
реклама
|