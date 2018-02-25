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МВФ дав новий прогноз зростання
глобальної економіки на...

МВФ дав новий прогноз зростання глобальної економіки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:32

МВФ дав новий прогноз зростання глобальної економіки на...

Пропонуємо до обговорення:
Ризики для торговельних суперечок, монетарної політики і технологічних змін посилилися.

Дивися повний текст МВФ дав новий прогноз зростання глобальної економіки на 2018-2019 рр..
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 16:32

Думаю, что больше не стоит слушать Гройсмана и ему подобных с этим брендом утепления и экономией.И не говорите, что вас не предупреждали. Имеющий уши, да услышит
Moimir
 
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