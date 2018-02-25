Ризики для торговельних суперечок, монетарної політики і технологічних змін посилилися.
Дивися повний текст МВФ дав новий прогноз зростання глобальної економіки на 2018-2019 рр..
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Додано: Сер 28 лют, 2018 16:32
МВФ дав новий прогноз зростання глобальної економіки на...
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Дивися повний текст МВФ дав новий прогноз зростання глобальної економіки на 2018-2019 рр..
Додано: Сер 28 лют, 2018 16:32
Думаю, что больше не стоит слушать Гройсмана и ему подобных с этим брендом утепления и экономией.И не говорите, что вас не предупреждали. Имеющий уши, да услышит
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