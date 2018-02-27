Прем'єр пообіцяв, що в країні зростуть обсяги власного видобутку блакитного палива.
Дивися повний текст Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 17:10
Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман.
Додано: Сер 28 лют, 2018 17:10
предвыборные технологии вымогательства в действии. Взять население в заложники задранными тарифами на газ включающие всякие грабительские схемы ротердамов, и требовать выкуп в виде голосов за правящую партию на ближайших выборах под сладкие обещания ослабить удавку
Додано: Сер 28 лют, 2018 17:17
Re: Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман
Скоро! (тм)
Додано: Сер 28 лют, 2018 17:51
Дякуемо Вольдемар! Дякуемо! А если МВФ вдруг вам непопулистам опять напомнит что вы там наобещали ты точно не передумаешь?
Додано: Сер 28 лют, 2018 17:56
Re: Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман
Отец блин родной. Конечно снизите, хрен кто вам платить будет по таким ценам. Уже города должники нарисовались.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 28 лют, 2018 18:03
Вот что предвыборный год вытворяет. Хотел сказать "поэтапно повысим", а вырвалось совсем другое)))
Додано: Сер 28 лют, 2018 18:08
да-да-да, верим! Вот только повысим с 1 апреля, а снизим - потом, когда-нибудь, может быть.
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