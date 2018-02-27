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Українців чекає системне
зниження цін на газ – Гройсман

Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:10

Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр пообіцяв, що в країні зростуть обсяги власного видобутку блакитного палива.

Дивися повний текст Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:10

предвыборные технологии вымогательства в действии. Взять население в заложники задранными тарифами на газ включающие всякие грабительские схемы ротердамов, и требовать выкуп в виде голосов за правящую партию на ближайших выборах под сладкие обещания ослабить удавку
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А раньше эту песню пел Яценюк
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:17

Re: Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман

Скоро! (тм)
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:23

Ржунимагу!
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:42

реинкарнация кроля в свинью
PV
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:51

Дякуемо Вольдемар! Дякуемо! А если МВФ вдруг вам непопулистам опять напомнит что вы там наобещали ты точно не передумаешь?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:56

Re: Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман

Отец блин родной. Конечно снизите, хрен кто вам платить будет по таким ценам. Уже города должники нарисовались.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 18:03

Вот что предвыборный год вытворяет. Хотел сказать "поэтапно повысим", а вырвалось совсем другое)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 18:08

да-да-да, верим! Вот только повысим с 1 апреля, а снизим - потом, когда-нибудь, может быть.
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RomanTik
 
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