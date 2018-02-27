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Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лют, 2018 23:37
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:27
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Сер 28 лют, 2018 17:07
galex
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