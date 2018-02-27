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Українців чекає системне
зниження цін на газ – Гройсман

Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 23:37

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр пообіцяв, що в країні зростуть обсяги власного видобутку блакитного палива.

Дивися повний текст Українців чекає системне зниження цін на газ – Гройсман.

Зображення

https://youtu.be/MP7qssJsFnc?t=1m13s
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