Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.
Дивися повний текст Нова програма макрофінансової допомоги Україні від ЄС може становити €1 млрд - джерело.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 17:34
Нова програма макрофінансової допомоги Україні від ЄС...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова програма макрофінансової допомоги Україні від ЄС може становити €1 млрд - джерело.
Додано: Сер 28 лют, 2018 17:34
Интересно, это действительно помощь, или обычный займ в валюте под проценты, который загоняет нас всех в долговую яму и дестабилизирует валютный курс (при возврате нужно покупать валюту, что увеличивает на нее спрос на межбанке и приводит к девальвации гривны).
Додано: Сер 28 лют, 2018 18:58
Re: Нова програма макрофінансової допомоги Україні від ЄС...
Займ, під красивою назвою ДОПОМОГА.
Коли "безвозмездно, то есть, даром", це грант.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:20
Гроші не можна давати ні в якому разі. Якщо хочуть допомогти, хай побудують дороги з соїми підрядниками і гарантією в 20-30 років.
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