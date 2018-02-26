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Нова програма макрофінансової
допомоги Україні від ЄС...

Нова програма макрофінансової допомоги Україні від ЄС...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:34

Нова програма макрофінансової допомоги Україні від ЄС...

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги для України.

Дивися повний текст Нова програма макрофінансової допомоги Україні від ЄС може становити €1 млрд - джерело.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:34

Интересно, это действительно помощь, или обычный займ в валюте под проценты, который загоняет нас всех в долговую яму и дестабилизирует валютный курс (при возврате нужно покупать валюту, что увеличивает на нее спрос на межбанке и приводит к девальвации гривны).
Strateg
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 18:58

Re: Нова програма макрофінансової допомоги Україні від ЄС...

  Strateg написав:Интересно, это действительно помощь, или обычный займ в валюте под проценты

Займ, під красивою назвою ДОПОМОГА. :)
Коли "безвозмездно, то есть, даром", це грант.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 20:20

Гроші не можна давати ні в якому разі. Якщо хочуть допомогти, хай побудують дороги з соїми підрядниками і гарантією в 20-30 років.
Chabik
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