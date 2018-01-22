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Гостиний двір повернули
в комунальну власність

Гостиний двір повернули в комунальну власність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:58

Гостиний двір повернули в комунальну власність

Пропонуємо до обговорення:
Суд ухвалив рішення 28 лютого

Дивися повний текст Гостиний двір повернули в комунальну власність.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 17:58

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