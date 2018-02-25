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Уряд посилив соціальний захист українських заробітчан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лют, 2018 19:04
Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 28 лютого
Дивися повний текст Уряд посилив соціальний захист українських заробітчан
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Додано: Сер 28 лют, 2018 19:04
А де*** излечим?
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Додано: Сер 28 лют, 2018 19:57
Про пенсии в очередном усилении соцзащиты заробитчан опять ни слова.
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warlamp
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