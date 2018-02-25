RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд посилив соціальний
захист українських заробітчан

Уряд посилив соціальний захист українських заробітчан
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 19:04

Уряд посилив соціальний захист українських заробітчан

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 28 лютого

Дивися повний текст Уряд посилив соціальний захист українських заробітчан.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80452
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 19:04

А де*** излечим?
Moimir
 
Повідомлень: 360
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 19:57

Про пенсии в очередном усилении соцзащиты заробитчан опять ни слова.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 450
З нами з: 13.03.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus, yarg і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман розповів, як повернути заробітчан 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 27 лют, 2018 17:07
60 5264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2018 17:29
dcDent
17 жителів Перемишля володіють 12,5 тисячами українських...
R2 » Пон 26 лют, 2018 11:55
4 161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 16:57
max_us_ua
Більшість українських таксистів працюють нелегально
R2 » Нед 25 лют, 2018 01:31
5 299
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 05:21
antonivs3
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53903)
28.02.2018 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.