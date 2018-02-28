Порошенко заявив, що не збирається відбирати у олігархів активи.
Дивися повний текст Порошенко розповів про олігархів та "Роттердам+".
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Додано: Сер 28 лют, 2018 20:12
Порошенко розповів про олігархів та "Роттердам+"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів про олігархів та "Роттердам+".
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:12
"ни один из олигархов не имеет влияния на принятие решений президентом" - у президента-олигарха проблема с элементарной логикой...
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:14
Если постоянно врать, то в конечном итоге наступишь себе на хвост или на иной рудимент.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 28 лют, 2018 20:15
Как тактично, перечисляя список олигархов, Президент забыл назвать фамилию "Порошенко"...
Что касается "импортного паритета" - грамотных журналистов на конференцию, видимо, не допустили. Потому что только безграмотным можно напарить 2 умных слова, поставленных рядом, и они это схавают.
Импортный паритет - это когда у нас товар, произведенный в другой стране и импортированный в Украину, стоит для покупателя столько же, сколько он стоит в других странах.
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ цена электроэнергии - продукта, который лишь на 25% производится из угля, 80% которого - украинский уголь! Я напомню, что одна только атомная энергетика обеспечивает 60% всего баланса электроэнергии!
И так, для информации - в соглашениях с МВФ нет ничего об импортном паритете!
Формулу Роттердам+ выдумали в ДТЭК и навязали своим шестеркам в НКРЭКУ, при полном попустительстве Президента и Премьера!
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:00
Цей балабол за другий термін хапається, для України та людей, це крахом обернеться.
Додано: Сер 28 лют, 2018 21:07
"Мы должны выбрать – или у нас коммунизм и социализм..или.." - Для чинуш, судей и своих- социализм, коммунизм и вообще рай при жизни. Для пересичного - дикий капитализм и ад.
Додано: Сер 28 лют, 2018 23:22
Ну если Роттердам + то пусть он будет во всех сферах нашей жизни, а не только в части расходов вам на содержание себя с сотоварищами. А если нет, засуньте его себе ... сами знаете куда. А вам лично рекомендую тариф Ростов +
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:15
это правда. за энергоатом обидно
главное оружие рашистов - ложь
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