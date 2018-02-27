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Порошенко розповів про
олігархів та "Роттердам+"

Порошенко розповів про олігархів та "Роттердам+"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:29

  Criticus написав:Как тактично, перечисляя список олигархов, Президент забыл назвать фамилию "Порошенко"... Что касается "импортного паритета" - грамотных журналистов на конференцию, видимо, не допустили. Потому что только безграмотным можно напарить 2 умных слова, поставленных рядом, и они это схавают. Импортный паритет - это когда у нас товар, произведенный в другой стране и импортированный в Украину, стоит для покупателя столько же, сколько он стоит в других странах. ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ цена электроэнергии - продукта, который лишь на 25% производится из угля, 80% которого - украинский уголь! Я напомню, что одна только атомная энергетика обеспечивает 60% всего баланса электроэнергии! И так, для информации - в соглашениях с МВФ нет ничего об импортном паритете! Формулу Роттердам+ выдумали в ДТЭК и навязали своим шестеркам в НКРЭКУ, при полном попустительстве Президента и Премьера!

а атомная энергетика из бесплатного солнца электричество вырабатывает? Или шахтерам можно не платить? Хотя, нет, шахтерам нужно платить, но копейки, т.к. они украинцы.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:35

  sena_2008atp написав:Спочатку дайте зарплатню Ротердам+

отобрать и поделить. Ау коммунисты, налетай, электорат готов
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:41

  Igorten написав:Ну если Роттердам + то пусть он будет во всех сферах нашей жизни, а не только в части расходов вам на содержание себя с сотоварищами. А если нет, засуньте его себе ... сами знаете куда. А вам лично рекомендую тариф Ростов +

Вы наемный работник или работодатель? Если первое - ищите лучшее место, так сказать, как рыбы - где глубже. Если работодатель - увеличивайте наценку, чтоб вам хватало на жизнь. Не можете - конкуренты давят? Меняйте спецификацию бизнеса или сокращайте расходы. Делайте что то, вам никто ничего просто так не даст. Ни коммунисты, не капиталисты, не критики, ни популисты.
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  #<12
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