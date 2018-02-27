Criticus написав:

Как тактично, перечисляя список олигархов, Президент забыл назвать фамилию "Порошенко"... Что касается "импортного паритета" - грамотных журналистов на конференцию, видимо, не допустили. Потому что только безграмотным можно напарить 2 умных слова, поставленных рядом, и они это схавают. Импортный паритет - это когда у нас товар, произведенный в другой стране и импортированный в Украину, стоит для покупателя столько же, сколько он стоит в других странах. ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ цена электроэнергии - продукта, который лишь на 25% производится из угля, 80% которого - украинский уголь! Я напомню, что одна только атомная энергетика обеспечивает 60% всего баланса электроэнергии! И так, для информации - в соглашениях с МВФ нет ничего об импортном паритете! Формулу Роттердам+ выдумали в ДТЭК и навязали своим шестеркам в НКРЭКУ, при полном попустительстве Президента и Премьера!