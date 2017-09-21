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Концесія на допомогу: Кононенко
говорить про належне...

Концесія на допомогу: Кононенко говорить про належне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:56

Концесія на допомогу: Кононенко говорить про належне...

Пропонуємо до обговорення:
Законодавчі зміни щодо будівництва доріг за принципом концесії будуть сприяти створенню умов для залучення інвестицій в галузь і країну в цілому.

Дивися повний текст Концесія на допомогу: Кононенко говорить про належне утримання та ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2018 22:56

Вчера Hyperloop уже построили, сегодня за автобаны взялись..Что на завтра у нас?! Пора уже министерство создавать )) новостных сценариев на каждый день.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:09

Может медкомиссию?
Джон
 
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