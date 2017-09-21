Законодавчі зміни щодо будівництва доріг за принципом концесії будуть сприяти створенню умов для залучення інвестицій в галузь і країну в цілому.
Дивися повний текст Концесія на допомогу: Кононенко говорить про належне утримання та ремонт доріг.
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Додано: Сер 28 лют, 2018 22:56
Концесія на допомогу: Кононенко говорить про належне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Концесія на допомогу: Кононенко говорить про належне утримання та ремонт доріг.
Додано: Сер 28 лют, 2018 22:56
Вчера Hyperloop уже построили, сегодня за автобаны взялись..Что на завтра у нас?! Пора уже министерство создавать )) новостных сценариев на каждый день.
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