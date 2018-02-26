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Україна у січні скоротила
виробництво електроенергії на 3,1%

Україна у січні скоротила виробництво електроенергії на 3,1%
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:11

Україна у січні скоротила виробництво електроенергії на 3,1%

Пропонуємо до обговорення:
Виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України в січні 2018 року знизилося на 3,1% (на 478 млн кВт-год) порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 15 млрд 172,2 млн кВт-год, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 00:11

Ничего сейчас с морозами быстро все увеличим .. и по теплу и по электроэнергии.
Джон
 
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