Шоув, який народився в Канаді, але живе в Нью-Йорку, пояснив, що вирішив випити чашку кави після роботи.
Дивися повний текст Житель США випадково зірвав джекпот через відсутність кави в магазині.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 00:16
Житель США випадково зірвав джекпот через відсутність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Житель США випадково зірвав джекпот через відсутність кави в магазині.
Додано: Чет 01 бер, 2018 00:16
Неужели здравомыслящий человек попался. Редкость среди покупателей лотерей.
Додано: Чет 01 бер, 2018 02:00
Знаю історію 1в1, трапилася десь в кінці 80-х - початку 90-х, якраз перед розвалом "нєрушимого". Мій рідний дядько пішов в кав'ярню випити кави, але кави не було, і він засмучений побрів додому в рідний гуртожиток. По дорозі зупинився біля кіоска "Спортлотто", і купив моментальну лотерейку "Спринт" за 1 карбованець. Розкрив її, а там написано - "Автомобіль ВАЗ". Приніс додому, то його дружина не повірила, сказала, що то він сам намалював і її "розводить". ))) В кінцевому результаті щасливу лотерейку йому обміняли на новеньку 2105 оригінального фіолетового кольору. От і не вір після такого в магію кави. Може собі почати її пити? ))) (хоча я цей "напій Богів" терпіти ненавиджу)
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