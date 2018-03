Додано: Чет 01 бер, 2018 06:22

В Украине все города в области отопления можно перевести на зеленую энергию. Ставите тепловые насосы и 20% из розетки, 80% за счет наружного тепла. В результате всю электроэнергию, которая тратится на отепление можно назвать зеленой.



Кондиционер до -30С, за 820$.

http://cooperandhunter.ua/product/643/



Судя по тому что они стали дорожать в долларовом эквиваленте (год назад эта модель стоила 700$), то многие оценили выгоду.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda