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У Норвегії мають намір
заборонити напівавтоматичну зброю

У Норвегії мають намір заборонити напівавтоматичну зброю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 07:38

У Норвегії мають намір заборонити напівавтоматичну зброю

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив норвезький законодавець, передає The Local.

Дивися повний текст У Норвегії мають намір заборонити напівавтоматичну зброю.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 07:38

Гм... Скільки часу від Брейвіка минуло, а вони лиш задумалися. А де недороблений редактор - він ще не всі літери Ї на твердий знак замінив
max_us_ua
 
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