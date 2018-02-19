Про це заявив норвезький законодавець, передає The Local.
Дивися повний текст У Норвегії мають намір заборонити напівавтоматичну зброю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 бер, 2018 07:38
У Норвегії мають намір заборонити напівавтоматичну зброю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Норвегії мають намір заборонити напівавтоматичну зброю.
Додано: Чет 01 бер, 2018 07:38
Гм... Скільки часу від Брейвіка минуло, а вони лиш задумалися. А де недороблений редактор - він ще не всі літери Ї на твердий знак замінив
реклама
|