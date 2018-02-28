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НБУ: в Україні не гасять більш
ніж половину позик, і це...

НБУ: в Україні не гасять більш ніж половину позик, і це...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 08:01

НБУ: в Україні не гасять більш ніж половину позик, і це...

Пропонуємо до обговорення:
Фундаментальним ризиком української банківської системи залишається висока частка непрацюючих кредитів — неповернень.

Дивися повний текст НБУ: в Україні не гасять більш ніж половину позик, і це стримує кредитування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 08:01

Якщо банки та інші фінустанови будуть так по-дурному "аналізувати кредитні ризики" (від перших чотирьох літер дієслова в лапках), це ще ягідки. Кредити готівкою раніше надавав кримінал. Методи повернення цих грошей були достатньо ефективні, щоб цей бізнес не жував соплі, а працював далі. Щойно тим самим почали займатися банки, одразу почалося: ааааа, не повертають... Фінустанови так якісно "аналізують" клієнта, що чувак, у якого десятиліття поспіль стабільна офіційна робота, ні долара власного майна і НІ КОПІЙКИ заощаджень, зате 5 кредитних карток, без проблем може позичити 200к готівкою під до дурного задертий процент. Протилежна ситуація: обійшов півтора-два десятка банків, кажу їм - більше вже заради цікавості: я от офіційно не працюю, але давайте я покладу у Ваш банк 4куе на депо, а Ви мені дасте кредитну картку на 2кгрн. Ніхто не дає. З таким "аналом ризику" банки давно б уже повиздихали, якби мільйон пенсів не несли їм по 3 грн за комунальну платіжку готівкою
max_us_ua
 
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