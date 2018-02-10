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Законопроект про НБФБ дозволяє відрізати силові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 бер, 2018 08:02
Пропонуємо до обговорення:
Законопроект про Національне бюро фінансових розслідувань (НБФБ) дозволить припинити тиск на бізнес силових структур, вважає президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Законопроект про НБФБ дозволяє відрізати силові структури від тиску на бізнес - Порошенко
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Додано: Чет 01 бер, 2018 08:02
позволит прекратить давление на "бизнес силовых структур" - оговорка по Фрейду.
точнее было бы - "позволит прекратить давление силовых структур на бизнес"
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