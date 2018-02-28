Президент підкреслив, що йому не подобається система «Роттердам+».
Дивися повний текст В Україні має бути створена енергетична біржа — Порошенко.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 08:27
В Україні має бути створена енергетична біржа — Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні має бути створена енергетична біржа — Порошенко.
Додано: Чет 01 бер, 2018 08:27
Действительно, нафига это палево с роттердамом? Так на бирже просто Ахметов купит у Ахметова по коммерческому курсу да и все...
Додано: Чет 01 бер, 2018 08:47
Re: В Україні має бути створена енергетична біржа — Порошенк
Біржа це цікаво, але там, де є ринок. Припустимо, обленерго не захоче купувати ДТЕКівську енергію, в час пік, по 3 грн за кВт-годину, і повідключає села і містечка. Що тоді буде? Який ринок при держрегулюванні тарифів?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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