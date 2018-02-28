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В Україні має бути створена
енергетична біржа — Порошенко

В Україні має бути створена енергетична біржа — Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 08:27

В Україні має бути створена енергетична біржа — Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Президент підкреслив, що йому не подобається система «Роттердам+».

Дивися повний текст В Україні має бути створена енергетична біржа — Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 08:27

Действительно, нафига это палево с роттердамом? Так на бирже просто Ахметов купит у Ахметова по коммерческому курсу да и все...
Greenchik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 08:47

Re: В Україні має бути створена енергетична біржа — Порошенк

Біржа це цікаво, але там, де є ринок. Припустимо, обленерго не захоче купувати ДТЕКівську енергію, в час пік, по 3 грн за кВт-годину, і повідключає села і містечка. Що тоді буде? Який ринок при держрегулюванні тарифів?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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