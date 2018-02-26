Про це повідомив в. о. глави держкомпанії Євген Кравцов.
Дивися повний текст В Укрзалізниці повідомили, коли введуть повноцінне харчування у поїздах.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 10:17
В Укрзалізниці повідомили, коли введуть повноцінне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Укрзалізниці повідомили, коли введуть повноцінне харчування у поїздах.
Додано: Чет 01 бер, 2018 10:17
Еще бы услугу санитарии,а то похоже на совместный проект с инфекционками по пути следования.
Додано: Чет 01 бер, 2018 11:02
Спочатку зробіть такі умови у поїздах,щоб можна було фізично їсти ото "полноценное питание".У вагонах смердить вбиральньою,та бігають таракани.Як завжди хтось провладний пропихує харчовий бізнес,загальний сервіс нікого з чинуш не цікавить.Зате омелян та інші артисти можуть пропіариться.
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:16
500Не так вже і просто відкараскатися від зашарпаних туалетів та антисанітарії у вгонах..
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:23
500
Если представить, где это полноценное питание будет готовиться, то, мысленно себе представляя плацкартный или купейный вагон, не представляю себе иного места, кроме превращения одного из туалетов в кухню. Причем без особых изысков)))), экономия средств.
Помимо вполне резонно упомянутых антисанитарных условиях в большинстве вагонов, надо иметь ввиду, что питание будет навязываться (вплоть до принудительного включения в стоимость билета). Если человек сел в поезд в 22-00, и вышел в 6-00, не факт, что ему потребуется питание. В результате будем наблюдать то, что и так уже стало трендом - при плохих дорогах будет усиливаться роль автобусов в дальних перевозках
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:28
Можливо мова йде про потяги "інтерсіті-хюндаи", тоді це можливо, при наявності меню і добровільного вибору.. Тоді це прийнятно. В іншому випадку "вспомнім брєжнева...;
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