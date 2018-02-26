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В Укрзалізниці повідомили,
коли введуть повноцінне...

В Укрзалізниці повідомили, коли введуть повноцінне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:17

В Укрзалізниці повідомили, коли введуть повноцінне...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в. о. глави держкомпанії Євген Кравцов.

Дивися повний текст В Укрзалізниці повідомили, коли введуть повноцінне харчування у поїздах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:17

Еще бы услугу санитарии,а то похоже на совместный проект с инфекционками по пути следования.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:02

Спочатку зробіть такі умови у поїздах,щоб можна було фізично їсти ото "полноценное питание".У вагонах смердить вбиральньою,та бігають таракани.Як завжди хтось провладний пропихує харчовий бізнес,загальний сервіс нікого з чинуш не цікавить.Зате омелян та інші артисти можуть пропіариться.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:16

500Не так вже і просто відкараскатися від зашарпаних туалетів та антисанітарії у вгонах.. :roll:
devidtua
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:23

500

Если представить, где это полноценное питание будет готовиться, то, мысленно себе представляя плацкартный или купейный вагон, не представляю себе иного места, кроме превращения одного из туалетов в кухню. Причем без особых изысков)))), экономия средств.

Помимо вполне резонно упомянутых антисанитарных условиях в большинстве вагонов, надо иметь ввиду, что питание будет навязываться (вплоть до принудительного включения в стоимость билета). Если человек сел в поезд в 22-00, и вышел в 6-00, не факт, что ему потребуется питание. В результате будем наблюдать то, что и так уже стало трендом - при плохих дорогах будет усиливаться роль автобусов в дальних перевозках
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:28

  max_us_ua написав:500 Если представить, где это полноценное питание будет готовиться, то, мысленно себе представляя плацкартный или купейный вагон, не представляю себе иного места, кроме превращения одного из туалетов в кухню. Причем без особых изысков)))), экономия средств. Помимо вполне резонно упомянутых антисанитарных условиях в большинстве вагонов, надо иметь ввиду, что питание будет навязываться (вплоть до принудительного включения в стоимость билета). Если человек сел в поезд в 22-00, и вышел в 6-00, не факт, что ему потребуется питание. В результате будем наблюдать то, что и так уже стало трендом - при плохих дорогах будет усиливаться роль автобусов в дальних перевозках

Можливо мова йде про потяги "інтерсіті-хюндаи", тоді це можливо, при наявності меню і добровільного вибору.. Тоді це прийнятно. В іншому випадку "вспомнім брєжнева...;
devidtua
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