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У Новому Орлеані таємно
випробували систему...

У Новому Орлеані таємно випробували систему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:45

У Новому Орлеані таємно випробували систему...

Пропонуємо до обговорення:
Заснований на гроші ЦРУ стартап Palantir під прикриттям благодійності таємно забезпечував поліцію Нового Орлеана послугами системи прогнозування злочинів

Дивися повний текст У Новому Орлеані таємно випробували систему прогнозування злочинів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:45

..оно бы все хорошо (борьба с преступностью и т.п..).. но!!.. в условиях авторитарных//коррумпированных "клоак" навроде нашей с вами "неньки" - к гадалке не ходи, все знаем против КОГО в первую очередь заработает такая "игрушка"!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:50

  maestro71 написав:..оно бы все хорошо (борьба с преступностью и т.п..).. но!!.. в условиях авторитарных//коррумпированных "клоак" навроде нашей с вами "неньки" - к гадалке не ходи, все знаем против КОГО в первую очередь заработает такая "игрушка"!!


против кого могут работать статистические данные? чтобы ловить сакашвили по крышам, биг дата не нужна :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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