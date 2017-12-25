Заснований на гроші ЦРУ стартап Palantir під прикриттям благодійності таємно забезпечував поліцію Нового Орлеана послугами системи прогнозування злочинів
Дивися повний текст У Новому Орлеані таємно випробували систему прогнозування злочинів.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 10:45
У Новому Орлеані таємно випробували систему...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Новому Орлеані таємно випробували систему прогнозування злочинів.
Додано: Чет 01 бер, 2018 10:45
..оно бы все хорошо (борьба с преступностью и т.п..).. но!!.. в условиях авторитарных//коррумпированных "клоак" навроде нашей с вами "неньки" - к гадалке не ходи, все знаем против КОГО в первую очередь заработает такая "игрушка"!!
Додано: Чет 01 бер, 2018 10:50
против кого могут работать статистические данные? чтобы ловить сакашвили по крышам, биг дата не нужна
главное оружие рашистов - ложь
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