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ЄС готовий надати Україні 1
мільярд євро - Єврокомісія

ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:59

ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія готова запропонувати Україні новий пакет макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро попри неповне виконання вимог щодо попередньої програми.

Дивися повний текст ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 10:59

Хто небудь, поясніть будь-ласка, чому цей акт іменують допомогою? Щиро не розумію, що це і розібратися не можу. Будь-ласка пишіть якщо ви дійсно компетентний. Наперед дякую
irey1
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:05

Re: ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія

Отказались допомогти 600 млн и осенью допоможуть "попри неповне виконання вимог щодо попередньої програми" ещё ярд... Каламбурят уже похлеще наших.
Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 01 бер, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:16

  irey1 написав:Хто небудь, поясніть будь-ласка, чому цей акт іменують допомогою? Щиро не розумію, що це і розібратися не можу. Будь-ласка пишіть якщо ви дійсно компетентний. Наперед дякую


Це дійсно допомога: гроші надаються під конкретні, погоджені з ЄС, програми розвитку економіки.
Проблема в тому, що корумповані уряди, такі як український, цих коштів не освоюють.
В разі їх розкрадання, винним загрожує кримінальне перслідування в країнах ЄС- а там суди не такі продажні, не відкупишся. Тому чинивники, не маючи з цих програм нічого "на лапу" воліють їх "зарубити", аніж реалізувати(((
Пару років тому попадала статистика: Польща освоює понад 90% коштів ЄС, Румунія 60%, Україна не дотягує і до 50%.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:17

  mister-svet написав:Отказались допомогти 600 млн и осенью допоможуть "попри неповне виконання вимог щодо попередньої програми" ещё ярд... Каламурят уже похлеще наших.


Не вони відмовились, а Україна не змогла освоїти виділені кошти.
Не "каламурьте")))
Cris
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:21

Re: ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія

  Cris написав:Не вони відмовились, а Україна не змогла освоїти виділені кошти.
Не "каламурьте")))

Як раз вони відмовились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:06

Перемога стоп!

Без сотрудничества с МВФ Украина не получит помощь ЕС
Об этом предупредила заместитель руководителя Главного директората Европейской комиссии по связям со странами-соседями Катарина Матернова.

"Чтобы Еврокомиссия утвердила макрофинансовую помощь Украине, Украине необходимо утвердить программу с МВФ", - сказала она.

Катарина Матернова пояснила, что те требования, которые нужны для получения транша МВФ, нужны и для получения макрофинансовой помощи.

По ее словам, в конце прошлого года Украина запросила новый пакет макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Решение по нему будет принято в первой половине марта.

https://finclub.net/news/bez-sotrudnichestva-s-mvf-ukraina-ne-poluchit-pomoshchi-es.html
Всё IMHO
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