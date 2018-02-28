Європейська комісія готова запропонувати Україні новий пакет макрофінансової допомоги в розмірі 1 мільярд євро попри неповне виконання вимог щодо попередньої програми.
Дивися повний текст ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 10:59
ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія.
Додано: Чет 01 бер, 2018 10:59
Хто небудь, поясніть будь-ласка, чому цей акт іменують допомогою? Щиро не розумію, що це і розібратися не можу. Будь-ласка пишіть якщо ви дійсно компетентний. Наперед дякую
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:05
Re: ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія
Отказались допомогти 600 млн и осенью допоможуть "попри неповне виконання вимог щодо попередньої програми" ещё ярд... Каламбурят уже похлеще наших.
Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 01 бер, 2018 15:45, всього редагувалось 1 раз.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:16
Це дійсно допомога: гроші надаються під конкретні, погоджені з ЄС, програми розвитку економіки.
Проблема в тому, що корумповані уряди, такі як український, цих коштів не освоюють.
В разі їх розкрадання, винним загрожує кримінальне перслідування в країнах ЄС- а там суди не такі продажні, не відкупишся. Тому чинивники, не маючи з цих програм нічого "на лапу" воліють їх "зарубити", аніж реалізувати(((
Пару років тому попадала статистика: Польща освоює понад 90% коштів ЄС, Румунія 60%, Україна не дотягує і до 50%.
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:17
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:21
Re: ЄС готовий надати Україні 1 мільярд євро - Єврокомісія
Як раз вони відмовились.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:06
Перемога стоп!
Без сотрудничества с МВФ Украина не получит помощь ЕС
Всё IMHO
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