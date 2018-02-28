Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції в середу, 28 лютого.
Дивися повний текст Поставка зброї з США в Україну відбудеться через кілька тижнів - Порошенко.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 11:17
Поставка зброї з США в Україну відбудеться через кілька...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Поставка зброї з США в Україну відбудеться через кілька тижнів - Порошенко.
Додано: Чет 01 бер, 2018 11:26
"Цена серийного боеприпаса, 150 тыс. долл... Bыстрелил и выбросил... Цена серийного боеприпаса, тыс. долл. - абсолютный максимум...Эффективная дальность стрельбы - минимум.... что делает Джавелин самым дорогим ПТРК за всю историю создания и использования подобных комплексов." это данные из Википедии
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:27
link654
Это само собой. прибавьте к этому отсутствие практики обращения с новым оружием у военных - вообще невесело. Другое дело, что те противотанковые ракеты, которые (еще) есть, давно пережили все возможные сроки хранения. У них (оценка, но все же) процентов 30-50 только отработают, как надо - это без поправки на криворукость операторов, из которых многие НИ ОДНОЙ ракеты не выпустили. Потому - из личного опыта - когда на горизонте видно движение бронетехники, в окопе как-то не по себе. Да, такое оружие требуется. Жаль, что его получение обойдется ТАК дорого
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