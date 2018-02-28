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Порошенко анонсував завершення
будівництва дороги...

Порошенко анонсував завершення будівництва дороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:28

Порошенко анонсував завершення будівництва дороги...

Пропонуємо до обговорення:
Будівництво дороги Одеса-Рені буде завершене у 2018 році.

Дивися повний текст Порошенко анонсував завершення будівництва дороги Одеса-Рені цього року.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:28

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vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:11

Зачем нужны дороги, если скоро будет гиперлуп? :-)
Всё IMHO
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