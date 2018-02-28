Будівництво дороги Одеса-Рені буде завершене у 2018 році.
Дивися повний текст Порошенко анонсував завершення будівництва дороги Одеса-Рені цього року.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 11:28
Порошенко анонсував завершення будівництва дороги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко анонсував завершення будівництва дороги Одеса-Рені цього року.
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