"Нафтогаз" вирішив, куди направить виграні у "Газпрому" 2,56 мільярда доларів.
Дивися повний текст "Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому" гроші.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 11:30
"Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому" гроші.
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:07
Думаю, что справедливо было бы их раздать всяким коболевым в виде премий (можно даже авансом)
Всё IMHO
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:14
Вкладчик1234
Думаю, они там и без этой победы в судах этой категории высокодостойных людей уже раздали авансом немало. Но если Вы настаиваете...
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:45
Re: "Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому"
Думаю не то что денег, но и газа теперь не будет. Обидятся и всё.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:01
Що там думати, як завжди розікрасти. Всеодно відповідальності за це не буде.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:29
mister-svet, руссо-пропаганді забули повідомити, що Україна не купує російський газ вже більше двох років.
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