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"Нафтогаз" придумав, як використати
виграні у "Газпрому"...

"Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому"...
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:30

"Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому"...

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" вирішив, куди направить виграні у "Газпрому" 2,56 мільярда доларів.

Дивися повний текст "Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому" гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:30

Ага и зарплаты себе поднять лимонов на пять,десять.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 11:34

вы их получите сначала
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:07

Думаю, что справедливо было бы их раздать всяким коболевым в виде премий (можно даже авансом) :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:14

Вкладчик1234

Думаю, они там и без этой победы в судах этой категории высокодостойных людей уже раздали авансом немало. Но если Вы настаиваете...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:38

sena_2008atp, можна і підняти - заслужили.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:45

Re: "Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому"

Думаю не то что денег, но и газа теперь не будет. Обидятся и всё.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:01

Що там думати, як завжди розікрасти. Всеодно відповідальності за це не буде.
Chabik
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:13

Это называется: "Делить шкуру не убитого медведя..."
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:29

mister-svet, руссо-пропаганді забули повідомити, що Україна не купує російський газ вже більше двох років.
Sharpe
 
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