"Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому"...

"Україна знизила заявку на імпорт природного газу з боку Словаччини з 1 березня в п'ять разів". https://news.finance.ua/ua/news/-/42172 ... -v-5-raziv
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:41
"Україна знизила заявку на імпорт природного газу з боку Словаччини з 1 березня в п'ять разів". https://news.finance.ua/ua/news/-/42172 ... -v-5-raziv
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:19
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