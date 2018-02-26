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"Нафтогаз" придумав, як використати
виграні у "Газпрому"...

"Нафтогаз" придумав, як використати виграні у "Газпрому"...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:41

  Sharpe написав:mister-svet, руссо-пропаганді забули повідомити, що Україна не купує російський газ вже більше двох років.


"Україна знизила заявку на імпорт природного газу з боку Словаччини з 1 березня в п'ять разів". https://news.finance.ua/ua/news/-/42172 ... -v-5-raziv
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:19

  mister-svet написав:Думаю не то что денег, но и газа теперь не будет. Обидятся и всё.

Кисо обидитсо? И будут нам об этом в телеграммах слёзно писать? Газ будут в Еевропу тоже голубиной почтой слать?
locustsucol
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