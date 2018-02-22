Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
Дивися повний текст Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників аліментів.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 12:09
Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників аліментів.
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:09
Не могу сказать, что особо сочувствую алиментщикам, но у меня на глазах в кассе Ощадбанка мужчина не мог уплатить алименты - пытался деньги хоть как-то по ФИО переслать, но без ИНН женщины банк принимать отказывался, а мужик говорил - мол, бывшая не сообщает ему ИНН, так боится (???).
П. С. У государства масса методов воздействия на алиментщиков. То, что эта проблема вообще обсуждается, свидетельствует только о недееспособности государства
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:44
Пример Мухарского вопиющий. Все так по пролетариатски, по шариковски..
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