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Петренко повідомив новий
спосіб зловити неплатників...

Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:09

Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Дивися повний текст Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:09

Не могу сказать, что особо сочувствую алиментщикам, но у меня на глазах в кассе Ощадбанка мужчина не мог уплатить алименты - пытался деньги хоть как-то по ФИО переслать, но без ИНН женщины банк принимать отказывался, а мужик говорил - мол, бывшая не сообщает ему ИНН, так боится (???).

П. С. У государства масса методов воздействия на алиментщиков. То, что эта проблема вообще обсуждается, свидетельствует только о недееспособности государства
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:44

Пример Мухарского вопиющий. Все так по пролетариатски, по шариковски..
Moimir
 
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