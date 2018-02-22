Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
Дивися повний текст Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників аліментів.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 12:09
Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Петренко повідомив новий спосіб зловити неплатників аліментів.
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:09
Не могу сказать, что особо сочувствую алиментщикам, но у меня на глазах в кассе Ощадбанка мужчина не мог уплатить алименты - пытался деньги хоть как-то по ФИО переслать, но без ИНН женщины банк принимать отказывался, а мужик говорил - мол, бывшая не сообщает ему ИНН, так боится (???).
П. С. У государства масса методов воздействия на алиментщиков. То, что эта проблема вообще обсуждается, свидетельствует только о недееспособности государства
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:44
Пример Мухарского вопиющий. Все так по пролетариатски, по шариковски..
Додано: Чет 01 бер, 2018 20:02
Тю, всього лише громадські роботи? Давайте вже відразу цих аліментщиків продавати в рабство на уранові шахти. Я розумію, що аліменти потрібно виплачувати, але чому такий ажіотаж навколо цієї теми? Стільки років державі було по барабану на цю проблему, а тут раз - і гайки закрутили по самі помідори. З якого дива у влади прокинулася така турбота у цьому питанні? Не вірю я у чисті і безкорисні наміри нашої "еліти", щось тут не чисто.
Додано: Нед 04 бер, 2018 20:37
NetSerpent
Ви, чоловіче, не в курсі, що уранові шахти - найкращий (за середньою зарплатою) роботодавець Кіровоградщини. Щоб дати хабар за працевлаштування там, треба дуууууже немалу чергу вистояти. А Ви таке пропонуєте
Додано: Пон 05 бер, 2018 02:32
max_us_ua Ну так я і написав - рабство, що означає роботу безправної людини на хазяїна. Зароблені кошти будуть іти на покриття аліментів. А про зарплати вірю, але все ж працювати там би не хотів. )))
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