Про це заявив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко.
Дивися повний текст У Раді бракує голосів за призначення Смолія.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 12:13
У Раді бракує голосів за призначення Смолія
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді бракує голосів за призначення Смолія.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:27
Ха-ха-ха! Клоуны! Вот почему Гонтарева не пришла. Назначать некого! Циркачи дворовые!
Денежные мешки договориться не могут - ЖЛОБЫ!
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