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У Раді бракує голосів
за призначення Смолія

У Раді бракує голосів за призначення Смолія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:13

У Раді бракує голосів за призначення Смолія

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко.

Дивися повний текст У Раді бракує голосів за призначення Смолія.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:13

Ось де не завадив би варяг
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:27

Ха-ха-ха! Клоуны! Вот почему Гонтарева не пришла. Назначать некого! Циркачи дворовые!
Денежные мешки договориться не могут - ЖЛОБЫ!
Omega
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