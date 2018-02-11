RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Компанія Абрамовича продала
"Южкокс" за $63 млн

Компанія Абрамовича продала "Южкокс" за $63 млн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:28

Компанія Абрамовича продала "Южкокс" за $63 млн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Uaprom, посилаючись на звіт компанії.

Дивися повний текст Компанія Абрамовича продала "Южкокс" за $63 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80481
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:28

Ай да Ярик ай да С... сын. Неплохо на скупке и перепродаже краденного ручонки то нагревать научился.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 191
З нами з: 24.11.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:17

  vitali_kalinin написав:Ай да Ярик ай да С... сын. Неплохо на скупке и перепродаже краденного ручонки то нагревать научился.


А что здесь краденое ?
yarg
 
Повідомлень: 18274
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:19

  vitali_kalinin написав:Ай да Ярик ай да С... сын. Неплохо на скупке и перепродаже краденного ручонки то нагревать научился.

Руссиано просто переписали завод на местного "кота", чтоб не было лишних вопросов США.
Заодно отмыли немного денег.
Ничего личного :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5085
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3352 раз.
Подякували: 960 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:21

  Вкладчик1234 написав:
  vitali_kalinin написав:Ай да Ярик ай да С... сын. Неплохо на скупке и перепродаже краденного ручонки то нагревать научился.

Руссиано просто переписали завод на местного "кота", чтоб не было лишних вопросов США.
Заодно отмыли немного денег.
Ничего личного :-)


руссиано просто получили сапогом под хвостик. И повизгивая убежали.
yarg
 
Повідомлень: 18274
З нами з: 06.01.09
Подякував: 107 раз.
Подякували: 3587 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Від великого виробника хімії "відкололася" аграрна компанія
R2 » Вів 27 лют, 2018 21:03
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 21:03
max_us_ua
Українська компанія побудує в Ізраїлі завод з переробки...
R2 » Сер 21 лют, 2018 12:40
5 220
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лют, 2018 17:07
yarg
Бельгійська компанія має намір побудувати сонячну...
R2 » Нед 11 лют, 2018 10:16
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 лют, 2018 10:16
verano_porteno
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14886)
01.03.2018 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.