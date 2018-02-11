Про це повідомляє Uaprom, посилаючись на звіт компанії.
Дивися повний текст Компанія Абрамовича продала "Южкокс" за $63 млн.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 12:28
Компанія Абрамовича продала "Южкокс" за $63 млн
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Дивися повний текст Компанія Абрамовича продала "Южкокс" за $63 млн.
Додано: Чет 01 бер, 2018 12:28
Ай да Ярик ай да С... сын. Неплохо на скупке и перепродаже краденного ручонки то нагревать научился.
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:17
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:19
Руссиано просто переписали завод на местного "кота", чтоб не было лишних вопросов США.
Заодно отмыли немного денег.
Ничего личного
Всё IMHO
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:21
руссиано просто получили сапогом под хвостик. И повизгивая убежали.
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