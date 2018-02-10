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Глава CEFC потрапив під підозру
в економічних злочинах - ЗМІ

Глава CEFC потрапив під підозру в економічних злочинах - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:30

Глава CEFC потрапив під підозру в економічних злочинах - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Голова ради директорів китайської CEFC China Energy Е Цзяньмін потрапив під підозру в скоєнні економічних злочинів, повідомляють західні і місцеві ЗМІ з посиланням на джерела.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:30

Цікава замутка - російський банк дає кредит китайській компанії, щоб та купила акції Роснефть.
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 12:30

юридично зобов’язуючі коммітменти - юридично зобов’язуючі зобов’язання ))
5kopiyok
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