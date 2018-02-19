Зарплатня дружини колишнього очільника ДФС Катерини Глімбовської склала майже 40 тисяч гривень.
Дивися повний текст Насіров за минулий рік заробив шість гривень.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 13:44
Насіров за минулий рік заробив шість гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Насіров за минулий рік заробив шість гривень.
Додано: Чет 01 бер, 2018 13:44
Вот объясните, почему у нас залог приравнивается к индульгенции? Или я что то не так понимаю?
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:09
3 марта - день рождения самого Насирова. Готовим подарки!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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