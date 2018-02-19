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Насіров за минулий рік
заробив шість гривень

Насіров за минулий рік заробив шість гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:44

Насіров за минулий рік заробив шість гривень

Пропонуємо до обговорення:
Зарплатня дружини колишнього очільника ДФС Катерини Глімбовської склала майже 40 тисяч гривень.

Дивися повний текст Насіров за минулий рік заробив шість гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 13:44

Вот объясните, почему у нас залог приравнивается к индульгенции? Или я что то не так понимаю?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:07

Нужно срочно выплатить материальную помощь!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:09

3 марта - день рождения самого Насирова. Готовим подарки!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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