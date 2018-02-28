Україна знизила заявку на імпорт газу з боку Словаччини...

Додано: Чет 01 бер, 2018 14:00

И очень хорошо! Давно пора уже оптимизировать потребление к объёму внутренней добычи. Населению импортный газ не нужен. Мы чужие на этом празднике жизни, а в итоге ВСЁ оплачивает население. И цена максимум - Ахтырка+. И хватит чушь нести - "Не нравится “Роттердам+”? Предложите “Варшаву+”, “Бремен+”, – подчеркнул президент." https://news.finance.ua/ru/news/-/421684/poroshenko-rasskazal-ob-oligarhah-i-rotterdam

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).