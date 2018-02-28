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Україна знизила заявку на імпорт газу з боку Словаччини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:00
Пропонуємо до обговорення:
Україна знизила заявку на імпорт природного газу з боку Словаччини з 1 березня в п'ять разів - до 2,5 млн куб. м в порівнянні з імпортом 12,5-12,9 млн куб. м в останні дні лютого, свідчать дані словацького газотранспортного оператора Eustream.
Дивися повний текст Україна знизила заявку на імпорт газу з боку Словаччини з 1 березня в 5 разів
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:00
И очень хорошо! Давно пора уже оптимизировать потребление к объёму внутренней добычи. Населению импортный газ не нужен. Мы чужие на этом празднике жизни, а в итоге ВСЁ оплачивает население. И цена максимум - Ахтырка+. И хватит чушь нести - "Не нравится “Роттердам+”? Предложите “Варшаву+”, “Бремен+”, – подчеркнул президент." https://news.finance.ua/ru/news/-/421684/poroshenko-rasskazal-ob-oligarhah-i-rotterdam
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:20
mister-svet написав:
И очень хорошо! Давно пора уже оптимизировать потребление к объёму внутренней добычи. Населению импортный газ не нужен. Мы чужие на этом празднике жизни, а в итоге ВСЁ оплачивает население. И цена максимум - Ахтырка+. И хватит чушь нести - "Не нравится “Роттердам+”? Предложите “Варшаву+”, “Бремен+”, – подчеркнул президент." https://news.finance.ua/ru/news/-/421684/poroshenko-rasskazal-ob-oligarhah-i-rotterdam
а с чего это вы решили, что газовщики из Ахтырки желают продавать кому-то газ дешевле чем словаки или россияне? Там скидка будет только за счет транспортировки, но поверь, легче тебе от этого не станет. Халявы о которой ты мечтаешь - не будет, и придется работать
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redmax84
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