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Exxon Mobil заявила про вихід зі
спільних з "Роснефтью"...

Exxon Mobil заявила про вихід зі спільних з "Роснефтью"...
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:10

Exxon Mobil заявила про вихід зі спільних з "Роснефтью"...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша публічна американська нафтова корпорація Exxon Mobil через антиросійські санкції в поточному році має намір почати процедуру виходу зі спільних проектів з "Роснефтью" в сфері пошуків родовищ нафти.

Дивися повний текст Exxon Mobil заявила про вихід зі спільних з "Роснефтью" проектів з пошуків нафти через антиросійські санкції.
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