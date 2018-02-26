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Exxon Mobil заявила про вихід зі спільних з "Роснефтью"...
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Найбільша публічна американська нафтова корпорація Exxon Mobil через антиросійські санкції в поточному році має намір почати процедуру виходу зі спільних проектів з "Роснефтью" в сфері пошуків родовищ нафти.
Дивися повний текст Exxon Mobil заявила про вихід зі спільних з "Роснефтью" проектів з пошуків нафти через антиросійські санкції
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