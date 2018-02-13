Цінне те яєчко, що на Христовий день, - так прокоментував представник «Газпрому» угоду з Україною
Дивися повний текст Росія повернула «Нафтогазу» передоплату за березень.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:22
Росія повернула «Нафтогазу» передоплату за березень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія повернула «Нафтогазу» передоплату за березень.
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:22
А ціна яка передбачалася в цих поставках? Щось не видно в заявах жодної зі сторін.
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:28
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:36
Re: Росія повернула «Нафтогазу» передоплату за березень
Так Арбітраж присудив формулу, що ще треба?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:42
Суд присудил покупать некоторое количество газа у газпрома. Вот и были перечислены деньги. Газпром отказался выполнять контракт и решение суда. С нефтегаза взятки гладки. :)
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