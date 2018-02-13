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Росія повернула «Нафтогазу»
передоплату за березень

Росія повернула «Нафтогазу» передоплату за березень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:22

Росія повернула «Нафтогазу» передоплату за березень

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Цінне те яєчко, що на Христовий день, - так прокоментував представник «Газпрому» угоду з Україною

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:22

А ціна яка передбачалася в цих поставках? Щось не видно в заявах жодної зі сторін.
forumreader
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:28

  forumreader написав:А ціна яка передбачалася в цих поставках? Щось не видно в заявах жодної зі сторін.

Допник для того и подписывается, чтобы вопросов к цене не возникало.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:36

Re: Росія повернула «Нафтогазу» передоплату за березень

  dm_rodionov написав:Допник для того и подписывается, чтобы вопросов к цене не возникало.

Так Арбітраж присудив формулу, що ще треба?
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:42

Суд присудил покупать некоторое количество газа у газпрома. Вот и были перечислены деньги. Газпром отказался выполнять контракт и решение суда. С нефтегаза взятки гладки. :)
otg
 
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