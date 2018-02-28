Накладений українськими судами штраф стягнуть за рахунок російських активів за кордоном, впевнені в Мін'юсті.
Дивися повний текст Україна націлилася на отримання ще 6 млрд доларів від "Газпрому".
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:26
Україна націлилася на отримання ще 6 млрд доларів від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна націлилася на отримання ще 6 млрд доларів від "Газпрому".
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:26
я хочу биткоин по 100 000 и что?)
я смотрю на эти цифры и поражаюсь платежкам за газ... Сверхприбыльные организации и им все мало!
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:56
Re: Україна націлилася на отримання !
Это только начало. В предстоящие 360 лет мы их судами просто разорим!
Или на какой там годовщине запретили праздновать воссоединение Украины с Россией...
Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 01 бер, 2018 16:10, всього редагувалось 2 разів.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:57
И скоко у тебя на расии платежка за газ?
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
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