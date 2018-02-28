Україна націлилася на отримання ще 6 млрд доларів від...

Додано: Чет 01 бер, 2018 14:56

Это только начало. В предстоящие 360 лет мы их судами просто разорим!

Или на какой там годовщине запретили праздновать воссоединение Украины с Россией...

Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 01 бер, 2018 16:10, всього редагувалось 2 разів.

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).