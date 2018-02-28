RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна націлилася на отримання
ще 6 млрд доларів від...

Україна націлилася на отримання ще 6 млрд доларів від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:26

Україна націлилася на отримання ще 6 млрд доларів від...

Пропонуємо до обговорення:
Накладений українськими судами штраф стягнуть за рахунок російських активів за кордоном, впевнені в Мін'юсті.

Дивися повний текст Україна націлилася на отримання ще 6 млрд доларів від "Газпрому".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80481
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:26

я хочу биткоин по 100 000 и что?)
я смотрю на эти цифры и поражаюсь платежкам за газ... Сверхприбыльные организации и им все мало!
magneet
 
Повідомлень: 8
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:56

Re: Україна націлилася на отримання !

Это только начало. В предстоящие 360 лет мы их судами просто разорим!
Или на какой там годовщине запретили праздновать воссоединение Украины с Россией...
Востаннє редагувалось mister-svet в Чет 01 бер, 2018 16:10, всього редагувалось 2 разів.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2037
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:57

И скоко у тебя на расии платежка за газ?
Принимай несущественным явное в мире, ибо тайная сущность вещей - не видна. Омар Хаям
renya11
 
Повідомлень: 322
З нами з: 15.04.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot], skakonutiypecriot, warlamp і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Єврокомісії назвали головну умову надання 1 млрд євро...
R2 » Чет 01 бер, 2018 15:23
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 15:46
сірий
Україна знизила заявку на імпорт газу з боку Словаччини...
R2 » Чет 01 бер, 2018 14:00
2 108
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 15:20
redmax84
За скільки Україна купить локомотиви General Electric:... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Сер 28 лют, 2018 11:52
64 2893
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 бер, 2018 13:40
yanyura
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.