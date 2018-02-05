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НБУ знову підвищив
облікову ставку

НБУ знову підвищив облікову ставку
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:33

НБУ знову підвищив облікову ставку

Пропонуємо до обговорення:
Регулятор вирішив слідувати подальшому посиленню монетарної політики.

Дивися повний текст НБУ знову підвищив облікову ставку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:33

Зажимают и выкачивают ликвидность как могут.
И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном).
Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным.
И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки)
Выводы делайте сами
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:54

  Вкладчик1234 написав:Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами

подумайте над тем когда было по 8, а потом 28,9. Не прикурил ли экспортер за этот период? А НБУ ерундой занимается. Сегодняшняя причина инфляции - увеличения каждым бизнесом своей наценки из-за падения объемов продаж. А почему продажи упали? А все держали свой персонал за лохов, на старой зарплате. Так удобно было с 8 аж до 29,8 грн/бакс.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 14:54

  Вкладчик1234 написав:Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами

подумайте над тем когда было по 8, а потом 28,9. Не прикурил ли экспортер за этот период? А НБУ ерундой занимается. Сегодняшняя причина инфляции - увеличения каждым бизнесом своей наценки из-за падения объемов продаж. А почему продажи упали? А все держали свой персонал за лохов, на старой зарплате. Так удобно было с 8 аж до 29,8 грн/бакс.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:02

Найсильніші економіки Світу понижують ключому ставку: Японія, Китай, Єврозона, США
irey1
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:04

  Деньги написав: подумайте над тем когда было по 8, а потом 28,9. Не прикурил ли экспортер за этот период? А НБУ ерундой занимается. Сегодняшняя причина инфляции - увеличения каждым бизнесом своей наценки из-за падения объемов продаж. А почему продажи упали? А все держали свой персонал за лохов, на старой зарплате. Так удобно было с 8 аж до 29,8 грн/бакс.

Мое субьективное мнение: вы не компетентны
irey1
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:13

  irey1 написав: Мое субьективное мнение: вы не компетентны

Спасибо! А мое мнение, вы сильно кратки :)
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:14

  Вкладчик1234 написав:Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами

Выбора не остается.

Я уже поднимал тему о долгах на 2018 - порядка 200 млрд гривен нужно занять.

Внешние рынки закрыты из-за фактического сворачивания программы с МВФ. Да и приближение выборов не стимулирует к покупке украинских долгов.

Поэтому занимать придется на внутреннем рынке. А как заставить бизнес, госкомпании и население приобретать гривневые ОВГЗ - только увеличением интереса, то есть ставки процента.

Будут предлагать ставки на уровне 15-18%. Бизнес, разумеется, заинтересуется, потому что многие на своих операциях столько не делают. Начнут вынимать оборотный капитал.

Правильтельство за эти деньги будет рассчитываться по старым долгам плюс подбрасывать плюшки электорату.

Вот и получим - увеличение ликвидности потребителей при уменьшении - производителей.

Инфляция выше 20% гарантирована!

А за ней (или одновременно) - и следующий виток девальвации.

Девальвацию, возможно, до выборов и придержат (руками), посколько электорат более чувствителен к курсу, нежели ценам на полках (мантра такая).

Для этого нагнут экспортеров и будут палить ЗВР.

Ближе к выборам учетная ставка НБУ достигнет 18-19%, а стоимость кредитного ресурса в гривнах превысит 20%.
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:30

  Criticus написав:
  Вкладчик1234 написав:Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами

Выбора не остается.

Я уже поднимал тему о долгах на 2018 - порядка 200 млрд гривен нужно занять.

Внешние рынки закрыты из-за фактического сворачивания программы с МВФ. Да и приближение выборов не стимулирует к покупке украинских долгов.

Поэтому занимать придется на внутреннем рынке. А как заставить бизнес, госкомпании и население приобретать гривневые ОВГЗ - только увеличением интереса, то есть ставки процента.

Будут предлагать ставки на уровне 15-18%. Бизнес, разумеется, заинтересуется, потому что многие на своих операциях столько не делают. Начнут вынимать оборотный капитал.

Правильтельство за эти деньги будет рассчитываться по старым долгам плюс подбрасывать плюшки электорату.

Вот и получим - увеличение ликвидности потребителей при уменьшении - производителей.

Инфляция выше 20% гарантирована!

А за ней (или одновременно) - и следующий виток девальвации.

Девальвацию, возможно, до выборов и придержат (руками), посколько электорат более чувствителен к курсу, нежели ценам на полках (мантра такая).

Для этого нагнут экспортеров и будут палить ЗВР.

Ближе к выборам учетная ставка НБУ достигнет 18-19%, а стоимость кредитного ресурса в гривнах превысит 20%.

Этож Хениально!!!ПАПа на нобелевскую тянет, а может и на срок, Х.З :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:34

Re: НБУ знову підвищив облікову ставку

  Criticus написав:Внешние рынки закрыты из-за фактического сворачивания программы с МВФ. Да и приближение выборов не стимулирует к покупке украинских долгов.

Поэтому занимать придется на внутреннем рынке. А как заставить бизнес, госкомпании и население приобретать гривневые ОВГЗ - только увеличением интереса, то есть ставки процента.

Якраз гривневі ОВДП і купують іноземці, продаючи долари на межбанку. Тай НБУ вже їх не продає, а долар все одно валиться. Зрадофіли з любої новини намагаються зробити порцію на вентилятор. :)
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