НБУ знову підвищив облікову ставку

Додано: Чет 01 бер, 2018 15:14

Вкладчик1234 написав: Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами

Выбора не остается.Я уже поднимал тему о долгах на 2018 - порядка 200 млрд гривен нужно занять.Внешние рынки закрыты из-за фактического сворачивания программы с МВФ. Да и приближение выборов не стимулирует к покупке украинских долгов.Поэтому занимать придется на внутреннем рынке. А как заставить бизнес, госкомпании и население приобретать гривневые ОВГЗ - только увеличением интереса, то есть ставки процента.Будут предлагать ставки на уровне 15-18%. Бизнес, разумеется, заинтересуется, потому что многие на своих операциях столько не делают. Начнут вынимать оборотный капитал.Правильтельство за эти деньги будет рассчитываться по старым долгам плюс подбрасывать плюшки электорату.Вот и получим - увеличение ликвидности потребителей при уменьшении - производителей.Инфляция выше 20% гарантирована!А за ней (или одновременно) - и следующий виток девальвации.Девальвацию, возможно, до выборов и придержат (руками), посколько электорат более чувствителен к курсу, нежели ценам на полках (мантра такая).Для этого нагнут экспортеров и будут палить ЗВР.Ближе к выборам учетная ставка НБУ достигнет 18-19%, а стоимость кредитного ресурса в гривнах превысит 20%.