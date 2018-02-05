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НБУ знову підвищив облікову ставку
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 бер, 2018 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Регулятор вирішив слідувати подальшому посиленню монетарної політики.
Дивися повний текст НБУ знову підвищив облікову ставку
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R2
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:33
Зажимают и выкачивают ликвидность как могут.
И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном).
Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным.
И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки)
Выводы делайте сами
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:54
Вкладчик1234 написав:
Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами
подумайте над тем когда было по 8, а потом 28,9. Не прикурил ли экспортер за этот период? А НБУ ерундой занимается. Сегодняшняя причина инфляции - увеличения каждым бизнесом своей наценки из-за падения объемов продаж. А почему продажи упали? А все держали свой персонал за лохов, на старой зарплате. Так удобно было с 8 аж до 29,8 грн/бакс.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 14:54
Вкладчик1234 написав:
Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами
подумайте над тем когда было по 8, а потом 28,9. Не прикурил ли экспортер за этот период? А НБУ ерундой занимается. Сегодняшняя причина инфляции - увеличения каждым бизнесом своей наценки из-за падения объемов продаж. А почему продажи упали? А все держали свой персонал за лохов, на старой зарплате. Так удобно было с 8 аж до 29,8 грн/бакс.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:02
Найсильніші економіки Світу понижують ключому ставку: Японія, Китай, Єврозона, США
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irey1
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:04
Деньги написав:
подумайте над тем когда было по 8, а потом 28,9. Не прикурил ли экспортер за этот период? А НБУ ерундой занимается. Сегодняшняя причина инфляции - увеличения каждым бизнесом своей наценки из-за падения объемов продаж. А почему продажи упали? А все держали свой персонал за лохов, на старой зарплате. Так удобно было с 8 аж до 29,8 грн/бакс.
Мое субьективное мнение: вы не компетентны
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irey1
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:13
irey1 написав:
Мое субьективное мнение: вы не компетентны
Спасибо! А мое мнение, вы сильно кратки :)
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:14
Вкладчик1234 написав:
Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами
Выбора не остается.
Я уже поднимал тему о долгах на 2018 - порядка 200 млрд гривен нужно занять.
Внешние рынки закрыты из-за фактического сворачивания программы с МВФ. Да и приближение выборов не стимулирует к покупке украинских долгов.
Поэтому занимать придется на внутреннем рынке. А как заставить бизнес, госкомпании и население приобретать гривневые ОВГЗ - только увеличением интереса, то есть ставки процента.
Будут предлагать ставки на уровне 15-18%. Бизнес, разумеется, заинтересуется, потому что многие на своих операциях столько не делают. Начнут вынимать оборотный капитал.
Правильтельство за эти деньги будет рассчитываться по старым долгам плюс подбрасывать плюшки электорату.
Вот и получим - увеличение ликвидности потребителей при уменьшении - производителей.
Инфляция выше 20% гарантирована!
А за ней (или одновременно) - и следующий виток девальвации.
Девальвацию, возможно, до выборов и придержат (руками), посколько электорат более чувствителен к курсу, нежели ценам на полках (мантра такая).
Для этого нагнут экспортеров и будут палить ЗВР.
Ближе к выборам учетная ставка НБУ достигнет 18-19%, а стоимость кредитного ресурса в гривнах превысит 20%.
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Criticus
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:30
Criticus написав: Вкладчик1234 написав:
Зажимают и выкачивают ликвидность как могут. И даже при таком раскладе инфляция растёт (за счёт коммуналочки в основном). Зато курс укрепляется, а значит растёт импорт, а экспорт становится неконкурентосопосбным. И припрятанный гривневый навес растёт ещё быстрее (при повышении ставки) Выводы делайте сами
Выбора не остается.
Я уже поднимал тему о долгах на 2018 - порядка 200 млрд гривен нужно занять.
Внешние рынки закрыты из-за фактического сворачивания программы с МВФ. Да и приближение выборов не стимулирует к покупке украинских долгов.
Поэтому занимать придется на внутреннем рынке. А как заставить бизнес, госкомпании и население приобретать гривневые ОВГЗ - только увеличением интереса, то есть ставки процента.
Будут предлагать ставки на уровне 15-18%. Бизнес, разумеется, заинтересуется, потому что многие на своих операциях столько не делают. Начнут вынимать оборотный капитал.
Правильтельство за эти деньги будет рассчитываться по старым долгам плюс подбрасывать плюшки электорату.
Вот и получим - увеличение ликвидности потребителей при уменьшении - производителей.
Инфляция выше 20% гарантирована!
А за ней (или одновременно) - и следующий виток девальвации.
Девальвацию, возможно, до выборов и придержат (руками), посколько электорат более чувствителен к курсу, нежели ценам на полках (мантра такая).
Для этого нагнут экспортеров и будут палить ЗВР.
Ближе к выборам учетная ставка НБУ достигнет 18-19%, а стоимость кредитного ресурса в гривнах превысит 20%.
Этож Хениально!!!ПАПа на нобелевскую тянет, а может и на срок, Х.З
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сірий
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:34
Criticus написав:
Внешние рынки закрыты из-за фактического сворачивания программы с МВФ. Да и приближение выборов не стимулирует к покупке украинских долгов.
Поэтому занимать придется на внутреннем рынке. А как заставить бизнес, госкомпании и население приобретать гривневые ОВГЗ - только увеличением интереса, то есть ставки процента.
Якраз гривневі ОВДП і купують іноземці, продаючи долари на межбанку. Тай НБУ вже їх не продає, а долар все одно валиться. Зрадофіли з любої новини намагаються зробити порцію на вентилятор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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