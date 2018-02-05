RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ знову підвищив
облікову ставку

НБУ знову підвищив облікову ставку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 21:43

warlamp

ГРНдепо становятся все менее привлекательными, тут незначительный рост ставок вряд ли поможет. А на фоне вполне возможных шоков (с невозможностью оперативно вытащить с депо гривненый ресурс) - оптимально держать свободные грн на карте, как указал Артём.

П. С. Честно говоря, не помню, чтобы у меня когда-то были депозиты в гривне. Ну никогда. И даже при нынче невысоких ставках в валюте - не сожалею. Кто-то считал профит, если держать сбережения в грн и долларе с 1996-го года, мол, в грн - профит поболее. Я не считал, но довольно безболезненно переживя 2008-2009 и 2014-2015 (не в последнюю очередь спасибо эмитентам кредитных карт), на гривню не понадеюсь. Особенно когда НБУ ставку повышает. Маниловы, блин, инвестиции и экономичесий рост стимулируют)))))
max_us_ua
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 17.11.08
Подякував: 480 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:23

  Артём написав:Почему по депозитам не поднимают ставки тогда? Сегодня был в Форварде, хотел закинуть на депо. Максимум сколько предложили - 15% :(
Оставил деньги на карте. Пусть под 11% полежат. Зато снять можно в любой момент, а на 15% морозить на пол-года надо...
Совсем невкусно в банках стало.


как будто на скунсе свет клином сошелся, тем более на расейском банке. Ставки нынче конечно не ахти - но сегодня масса предложений на рынке на 1-2-2,5% выше замаскированного "рус стандарта". И не морозить а инвестировать - здесь большая разница.

и кстати говоря уже просчитано - минимум с 15 года депо в грн выгоднее долларовых, тем более когда сейчас ставки по валюте упали до 2-4%
Surfer
 
Повідомлень: 858
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:30

  Surfer написав:
  Артём написав:Почему по депозитам не поднимают ставки тогда? Сегодня был в Форварде, хотел закинуть на депо. Максимум сколько предложили - 15% :(
Оставил деньги на карте. Пусть под 11% полежат. Зато снять можно в любой момент, а на 15% морозить на пол-года надо...
Совсем невкусно в банках стало.


как будто на скунсе свет клином сошелся, тем более на расейском банке.


Какая разница - рассейский или нет? Увидел где есть больше. Таском. Но туда ни ногой. А депозиты и как вы выражаетесь "инвестирование" это несовместимые вещи. И да положив на срочный депозит, деньги вы именно "морозите" на определенный срок. Поскольку забрать их ранее срока окончания договора, нет возможности, а если и есть, то со значительными потерями %%.
Депо давно не инструмент для дохода. Хотя бы минимального. ИМХО.
Артём
 
Повідомлень: 573
З нами з: 27.11.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 22:32

  Surfer написав:
и кстати говоря уже просчитано - минимум с 15 года депо в грн выгоднее долларовых, тем более когда сейчас ставки по валюте упали до 2-4%


Шо вы говорите. Спасибо, КЭП. А на сколько обвалилась гривна с 2015 года, а? С 21-22 гривен до 26-27. И толку с тех ваших "выгодных" процентов? :evil:
Артём
 
Повідомлень: 573
З нами з: 27.11.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:07

Артём

"кеп" у нас здесь вы. с 15 года в банках были процентные ставки и 25 и 27 и до 60% годовых, что с лихвой покрывает даже курсовое падение гривны, но как видно вы давно в танке при чем совершенно без башни :

И да положив на срочный депозит, деньги вы именно "морозите" на определенный срок. Поскольку забрать их ранее срока окончания договора, нет возможности, а если и есть, то со значительными потерями %%.
Депо давно не инструмент для дохода. Хотя бы минимального.


обьяснять тут явно не кому - клинический случай
Surfer
 
Повідомлень: 858
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:14

Артём

В феврале 15-го я продавал доллары по 40. Точку отсчета надо правильно выбирать. Но если Вы настолько в теме, что я вынужден Вам указывать на неточности в Вашем анализе, боюсь, толку от такого анализа немного.

П. С. При этом - не рекламирую свою стратегию, но все же - я в принципе не рискую держать сумму крупнее стоимости смартфона в грн. Пока еще не потерял ничего на девальвациях
max_us_ua
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 17.11.08
Подякував: 480 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 23:39

Это плохой знак.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
Повідомлень: 18075
З нами з: 20.04.08
Подякував: 345 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дев'яності знову в моді: Nokia "воскресила" телефон з... 1, 2
R2 » Пон 26 лют, 2018 19:13
12 605
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 17:56
antonivs3
В Україні знову погіршилися споживчі настрої
R2 » Нед 18 лют, 2018 01:52
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лют, 2018 01:52
antonivs3
В Україні знову подорожчають алкоголь і сигарети: на...
R2 » Пон 05 лют, 2018 20:02
3 158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 07:44
nikolaith627
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.