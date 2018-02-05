НБУ знову підвищив облікову ставку

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
ГРНдепо становятся все менее привлекательными, тут незначительный рост ставок вряд ли поможет. А на фоне вполне возможных шоков (с невозможностью оперативно вытащить с депо гривненый ресурс) - оптимально держать свободные грн на карте, как указал Артём.
П. С. Честно говоря, не помню, чтобы у меня когда-то были депозиты в гривне. Ну никогда. И даже при нынче невысоких ставках в валюте - не сожалею. Кто-то считал профит, если держать сбережения в грн и долларе с 1996-го года, мол, в грн - профит поболее. Я не считал, но довольно безболезненно переживя 2008-2009 и 2014-2015 (не в последнюю очередь спасибо эмитентам кредитных карт), на гривню не понадеюсь. Особенно когда НБУ ставку повышает. Маниловы, блин, инвестиции и экономичесий рост стимулируют)))))
Артём написав:Почему по депозитам не поднимают ставки тогда? Сегодня был в Форварде, хотел закинуть на депо. Максимум сколько предложили - 15% Оставил деньги на карте. Пусть под 11% полежат. Зато снять можно в любой момент, а на 15% морозить на пол-года надо... Совсем невкусно в банках стало.
как будто на скунсе свет клином сошелся, тем более на расейском банке. Ставки нынче конечно не ахти - но сегодня масса предложений на рынке на 1-2-2,5% выше замаскированного "рус стандарта". И не морозить а инвестировать - здесь большая разница.
и кстати говоря уже просчитано - минимум с 15 года депо в грн выгоднее долларовых, тем более когда сейчас ставки по валюте упали до 2-4%
Артём написав:Почему по депозитам не поднимают ставки тогда? Сегодня был в Форварде, хотел закинуть на депо. Максимум сколько предложили - 15% Оставил деньги на карте. Пусть под 11% полежат. Зато снять можно в любой момент, а на 15% морозить на пол-года надо... Совсем невкусно в банках стало.
как будто на скунсе свет клином сошелся, тем более на расейском банке.
Какая разница - рассейский или нет? Увидел где есть больше. Таском. Но туда ни ногой. А депозиты и как вы выражаетесь "инвестирование" это несовместимые вещи. И да положив на срочный депозит, деньги вы именно "морозите" на определенный срок. Поскольку забрать их ранее срока окончания договора, нет возможности, а если и есть, то со значительными потерями %%. Депо давно не инструмент для дохода. Хотя бы минимального. ИМХО.
"кеп" у нас здесь вы. с 15 года в банках были процентные ставки и 25 и 27 и до 60% годовых, что с лихвой покрывает даже курсовое падение гривны, но как видно вы давно в танке при чем совершенно без башни :
И да положив на срочный депозит, деньги вы именно "морозите" на определенный срок. Поскольку забрать их ранее срока окончания договора, нет возможности, а если и есть, то со значительными потерями %%. Депо давно не инструмент для дохода. Хотя бы минимального.
В феврале 15-го я продавал доллары по 40. Точку отсчета надо правильно выбирать. Но если Вы настолько в теме, что я вынужден Вам указывать на неточности в Вашем анализе, боюсь, толку от такого анализа немного.
П. С. При этом - не рекламирую свою стратегию, но все же - я в принципе не рискую держать сумму крупнее стоимости смартфона в грн. Пока еще не потерял ничего на девальвациях