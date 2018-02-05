НБУ знову підвищив облікову ставку

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Якщо одним словом - середня зарплата в доларах підтягується до сусідніх країн, після падіння в 2014, тому і зростає на 20-30% в рік.
Простите, но это еще один миф - ЛУКАВАЯ ЦИФРА. Середня заробітна плата по регіонах за місяць у 2018 році Україна - 7 711 грн. http://www.ukrstat.gov.ua/ Казалось бы рост налицо - 290 долларов/мес. А в конце маленькое примечание 2Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. И сколько же этих счастливчиков? Середньооблікова кількість штатних працівників по регіонах у 2018 році1, 2 Україна, тис. осіб 7 685.6
2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. http://www.ukrstat.gov.ua/ А сколько всего работников в стране? Економічна активність населення Зайняте населення у віці 15-70 років - усього, тис. осіб 16 223,5 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. получается. что эти цифры з/п не имеют ни какого отношения к 8,5 млн. других работающих- более 52% от всех занятых. Нет, всем понятно, что эта цифра подогнана под примерно 39 млн. ЧИСЛЯЩИХСЯ жителей Украины (без ЛНДР И Крыма), и в ней около 4 млн. постоянных гастарбайтеров (еще миллион в якобы 1,7 млн. безработных). Но в любом случае к реальности она мало применима
Міжбанк не бачить цього "дефіціту". Навіть населення набагато більше здає валюти, ніж купує.
СЕЙЧАС не бачить. А еще 3 недели назад очень даже бачил. И вполне вероятно, вскоре снова столкнется с ним. Но вообще, это очень напоминает знаменитую фразу из песни Наутилуса: - Здесь мерилом работы считают усталость То бишь, состояние экономики оценивают курсом доллара.
Ми здатні виплачувати відсотки і тіло. Тому особливих проблем немає.
Это было бы справедливо, если бы старые долги обслуживались и выплачивались без одалживания новых денег. Цифры же говорят об обратном - в 18-ом бюджет привлечет 230 млрд. новых долгов (более 25% всех его доходов), а рефинансирует только 170 млрд. В реале ситуация может быть еще хуже.
Волгарь написав:Простите, но это еще один миф - ЛУКАВАЯ ЦИФРА. Середня заробітна плата по регіонах за місяць у 2018 році Україна - 7 711 грн. http://www.ukrstat.gov.ua/ Казалось бы рост налицо - 290 долларов/мес. А в конце маленькое примечание 2Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Так само рахували і за часів вічнолегитимного. Зростання є, і зростання чимале, що для середнього, великого чи малого бізнесу.
Волгарь написав:СЕЙЧАС не бачить. А еще 3 недели назад очень даже бачил. И вполне вероятно, вскоре снова столкнется с ним. Но вообще, это очень напоминает знаменитую фразу из песни Наутилуса: - Здесь мерилом работы считают усталость То бишь, состояние экономики оценивают курсом доллара.
В середьорічному підсумку не бачать. Що минулого року, що цього, бо експорт зростає, а зарплати в доларах ще малі.
Волгарь написав:Это было бы справедливо, если бы старые долги обслуживались и выплачивались без одалживания новых денег. Цифры же говорят об обратном - в 18-ом бюджет привлечет 230 млрд. новых долгов (более 25% всех его доходов), а рефинансирует только 170 млрд. В реале ситуация может быть еще хуже.
Ми рівняємось на лідера - США. Нормально все - трохи в борг, трохи надрукували, так усі роблять, крім тих, хто під санкціями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
И совершено напрасно - ведь США печатает доллары, и их нетто затраты на обслуживание (проценты)долга в 20,7 трлн. не превышают 300 млрд. в год (менее 1,5% годовых суммарно), а Украина - гривны, и новые долги делает под 15+%. Помнится, еще осенью Вы на мои возражения писали - Нам дадут. Увы, пока, дают только условия, на которых могут выдать новые кредиты. Но в сущности, все это не имеет БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ. Экономику никому и ни когда не удавалось обмануть - при инфляции в 15+% в год, дефиците бюджета, таком дефиците внешней торговли можно какое-то время поддерживать стабильный курс (наглядный пример - РФ 95-98-го, у которой, правда, торговый баланс был положителен или близок к нулю, все остальные цифры удивительно похожи даже в значениях, или Украина 8-13-го годов). Чуть раньше, чуть позже - итог один. Вместо плавной девальвации - кратная.
Волгарь написав:И совершено напрасно - ведь США печатает доллары, и их нетто затраты на обслуживание (проценты)долга в 20,7 трлн. не превышают 300 млрд. в год (менее 1,5% годовых суммарно), а Украина - гривны, и новые долги делает под 15+%. Помнится, еще осенью Вы на мои возражения писали - Нам дадут. Увы, пока, дают только условия, на которых могут выдать новые кредиты.
Зовнішне перекредування буде по-любому, як не через МВФ, так через євробонди. Ну, збільшаться відсотки з боргу з 1 мільярда доларів за рік, на 2 мільярди - все одно це для нас не критично. Весь приріст гривневих ОВДП, за минулий рік, був за рахунок банків, тобто це, фактично, емісія, а не борги. НБУ дає банкам і клієнтам заробити. Грошова база зросла набагато менше, ніж курс з 2013. Це теж стримує курс.
Волгарь написав:Но в сущности, все это не имеет БОЛЬШОГО ЗНАЧЕНИЯ. Экономику никому и ни когда не удавалось обмануть - при инфляции в 15+% в год, дефиците бюджета, таком дефиците внешней торговли можно какое-то время поддерживать стабильный курс (наглядный пример - РФ 95-98-го, у которой, правда, торговый баланс был положителен или близок к нулю, все остальные цифры удивительно похожи даже в значениях, или Украина 8-13-го годов). Чуть раньше, чуть позже - итог один. Вместо плавной девальвации - кратная.
У нас, як і у вас, девальвація залежить від цін на нашу експортну сировину. Бо бюджетні видатки ніхто не скорочує, а експорт може впасти десятки відсотків, як в РФ в 1998, або у нас в 2009, або навіть вдвічі, як у нас і у вас в 2015. Майдан тому і був, що інакше вирватись з сировинної дупи неможливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
При інфляції 13,67%(з прогнозом на зменшення, адже курс стабільний) піднімати ставку до 17% є зовсім нелогічним. Нагадаю що в 14-15 роках ставка була в 2 рази менша ніж інфляція. А в розвинутих країнах ставка взагалі близька до нуля, при інфляції приблизно в 2%. Схоже з жовтня 2017 року НБУ виконує чиєсь політичне або економічне замовлення. Та й при відсутності голови спитати ні з кого.
andrijk777 написав:При інфляції 13,67%(з прогнозом на зменшення, адже курс стабільний) піднімати ставку до 17% є зовсім нелогічним.
НБУ збільшує стабільність банкової системи. Надійних позичальників мало, банки клієнтам кредити дають неохоче, тому ці гроші вкладників позичає держава. Так зменшується тиск на гривню, що ми і бачимо. Ставку скоро зменшать - однозначно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Именно об этом я и писал. Депозиты не превращаются в кредиты реальной экономике - создающаяся добавленная стоимость не мультиплицируется, а раскручивает долговую спираль, каждый следующий виток которой больше предыдущего. Все это и мировая экономика, и мы с Вами (на примерах и российской и украинской экономик) уже проходили. И результат однозначен.
У нас, як і у вас, девальвація залежить від цін на нашу експортну сировину
. Не совсем так. Проблема дефицита бюджета РФ (и, соответственно, необходимость девальвации рубля) связана с прозаически простой причиной - региональная (по масштабам экономики) держава пытается играть роль мировой (из-за чего в ее бюджете присутствует на 1/4 больше расходов чем необходимо - ракеты/подлодки) Девальвация гривны носит иной характер - ХРОНИЧЕСКОЕ ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЕ. Причем последние 4 года показали, что избавиться от него невозможно едва ли не при любом курсе гривны - поскольку страна, кроме продуктов и сырья, практически ничего не производит, значительный объем ее импорта является критическим, заместить который (или отказаться от него) НЕВОЗМОЖНО ПРИ ЛЮБОМ КУРСЕ НАЦВАЛЮТЫ.
Бо бюджетні видатки ніхто не скорочує, а експорт може впасти десятки відсотків, як в РФ в 1998, або у нас в 2009, або навіть вдвічі, як у нас і у вас в 2015. Майдан тому і був, що інакше вирватись з сировинної дупи неможливо.
Майдан (последний) мне кажется, преследовал несколько иные цели (хотя бы в декларациях). И какое-то время мне лично казалось, что экономика развивается в правильном тренде - девальвация гривны, зачистка БС, снижение процентных ставок по депозитам (устранение ее пирамидальности), начавшийся выход части экономики из тени, администрирование налогов, зачистка таможни и рост таможенных платежей. Однако 17-ый и начало 18-го наглядно показывают, что, увы, НИ ОДНА из системных проблем так и не решена.
Волгарь написав:Именно об этом я и писал. Депозиты не превращаются в кредиты реальной экономике - создающаяся добавленная стоимость не мультиплицируется, а раскручивает долговую спираль, каждый следующий виток которой больше предыдущего. Все это и мировая экономика, и мы с Вами (на примерах и российской и украинской экономик) уже проходили. И результат однозначен.
Частка проблемних кредитів БС досягла 58% в середині минулого року і тільки почала знижуватись. В тому числі і завдяки такій політиці НБУ. Це вимушена тимчасова міра. Поки не буде надійних позичальників у банків, не буде і нових кредитів. Надійні вже давно закредитовані.
Волгарь написав:Не совсем так. Проблема дефицита бюджета РФ (и, соответственно, необходимость девальвации рубля) связана с прозаически простой причиной - региональная (по масштабам экономики) держава пытается играть роль мировой (из-за чего в ее бюджете присутствует на 1/4 больше расходов чем необходимо - ракеты/подлодки) Девальвация гривны носит иной характер - ХРОНИЧЕСКОЕ ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЕ. Причем последние 4 года показали, что избавиться от него невозможно едва ли не при любом курсе гривны - поскольку страна, кроме продуктов и сырья, практически ничего не производит, значительный объем ее импорта является критическим, заместить который (или отказаться от него) НЕВОЗМОЖНО ПРИ ЛЮБОМ КУРСЕ НАЦВАЛЮТЫ.
Ви абсолютизуєте торгівельний баланс. Для цікавості подивіться торгівельний баланс Молдови, Грузії, Вірменії. Курс саме тому стабільний, що ми споживаємо стільки, скільки виробляємо, не палимо, а нарощуємо ЗВР. Валовий зовнішній борг України зменшився з 2013 року. Коли в Польщі був такий експорт, як і в нас, зарплата в них була 750 доларів, а не 300, як у нас.
Волгарь написав:Майдан (последний) мне кажется, преследовал несколько иные цели (хотя бы в декларациях). И какое-то время мне лично казалось, что экономика развивается в правильном тренде - девальвация гривны, зачистка БС, снижение процентных ставок по депозитам (устранение ее пирамидальности), начавшийся выход части экономики из тени, администрирование налогов, зачистка таможни и рост таможенных платежей. Однако 17-ый и начало 18-го наглядно показывают, что, увы, НИ ОДНА из системных проблем так и не решена.
Реформи йдуть важко, згоден. Але йдуть. В нас швидко і не вийде, занадто сильно в'ївся совок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Ви абсолютизуєте торгівельний баланс. Для цікавості подивіться торгівельний баланс Молдови, Грузії, Вірменії.
Очень удачные примеры процветающих экономик. В реале теряющих 1,5-2% жителей ежегодно. Пока существовала постоянная кредитная подпитка МВФ, платежный баланс как-то балансировался. Сейчас с этим возникнут проблемы. Да и импорт подскочит - при относительно стабильной гривне и инфляции выше 1% в месяц потребление будет расти. Вспомните 9-13-ый (тогда, правда инфляция была низкой), но каждый владелец депозита в 20 тыс., сняв его раз в год, мог поехать в Турцию на 10 дней или или купить новую плазму в 40 дюймов. А расплачивалось за это просперити государство, набирая внешних кредитов сверх меры.
Курс саме тому стабільний, що ми споживаємо стільки, скільки виробляємо, не палимо, а нарощуємо ЗВР. [/quote Простите, но у Вас плохо с арифметикой - при внешнем госдолге 40+ млрд. долларов, ЗВР - около 18-ти. Т.е. активы вдвое меньше пассивов
Валовий зовнішній борг України зменшився з 2013 року.
Валовой внешний долг - вообще отдельная песня. Даже без учета эффекта мультипликации, ВСЕ ПОЛУЧЕННЫЕ в виде займов и инвестиций деньги должны отражаться в ВВП. По факту этот показатель около 115 млрд., а ВВП 17-го - 110-113. Т.е. проще говоря, ВСЕ занятые за рубежом деньги прошли через страну транзитом БЕССЛЕДНО (если, конечно, не брать проценты за их обслуживание)
Коли в Польщі був такий експорт, як і в нас, зарплата в них була 750 доларів, а не 300, як у нас.
У Вас, простите, нет и 300-от - 290 по последним данным получают всего около 48% числящихся занятых Валовий внутрішній продукт за 2017 рік СНP-20081 ІІІ квартал (у фактичних цінах; млн.грн) 2.1. Оплата праці найманих працівників 296 816 http://www.ukrstat.gov.ua/ 100 млрд. в месяц на 16,2 млн. занятых.