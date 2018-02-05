НБУ знову підвищив облікову ставку

Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:06

НБУ дає банкам і клієнтам заробити.

Депозиты

в кредиты

У нас, як і у вас, девальвація залежить від цін на нашу експортну сировину

Бо бюджетні видатки ніхто не скорочує, а експорт може впасти десятки відсотків, як в РФ в 1998, або у нас в 2009, або навіть вдвічі, як у нас і у вас в 2015. Майдан тому і був, що інакше вирватись з сировинної дупи неможливо.

Именно об этом я и писал.не превращаютсяреальной экономике - создающаяся добавленная стоимость не мультиплицируется, а раскручивает долговую спираль, каждый следующий виток которой больше предыдущего. Все это и мировая экономика, и мы с Вами (на примерах и российской и украинской экономик) уже проходили. И результат однозначен.Не совсем так. Проблема дефицита бюджета РФ (и, соответственно, необходимость девальвации рубля) связана с прозаически простой причиной - региональная (по масштабам экономики) держава пытается играть роль мировой (из-за чего в ее бюджете присутствует на 1/4 больше расходов чем необходимо - ракеты/подлодки)Девальвация гривны носит иной характер - ХРОНИЧЕСКОЕ ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЕ.Причем последние 4 года показали, что избавиться от него невозможно едва ли не при любом курсе гривны - поскольку страна, кроме продуктов и сырья, практически ничего не производит, значительный объем ее импорта является критическим, заместить который (или отказаться от него) НЕВОЗМОЖНО ПРИ ЛЮБОМ КУРСЕ НАЦВАЛЮТЫ.Майдан (последний) мне кажется, преследовал несколько иные цели (хотя бы в декларациях). И какое-то время мне лично казалось, что экономика развивается в правильном тренде - девальвация гривны, зачистка БС, снижение процентных ставок по депозитам (устранение ее пирамидальности), начавшийся выход части экономики из тени, администрирование налогов, зачистка таможни и рост таможенных платежей.Однако 17-ый и начало 18-го наглядно показывают, что, увы, НИ ОДНА из системных проблем так и не решена.