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У Єврокомісії назвали головну
умову надання 1 млрд євро...

У Єврокомісії назвали головну умову надання 1 млрд євро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:23

У Єврокомісії назвали головну умову надання 1 млрд євро...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила представник Єврокомісії з питань розширення та сусідства Катаріна Матернова.

Дивися повний текст У Єврокомісії назвали головну умову надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:46

Угу, если эти дадут,то и те подсобят, а если те подсобят то и другие подключатся)) Какая-то ОПГ- "буренка" получается.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:03

  сірий написав:Угу, если эти дадут,то и те подсобят, а если те подсобят то и другие подключатся)) Какая-то ОПГ- "буренка" получается.

Неужели не понятно, что и ЕС и МВФ и госдеп все заодно. Глобализация в действии. Наклонят и заставят.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 19:28

Im_A

Как это ни называй, а примерно так, да. Еврокомиссия стесняется сказать "откройте рынок земли", - она просто "следует за МВФ", ага
max_us_ua
 
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