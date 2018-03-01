Про це заявила представник Єврокомісії з питань розширення та сусідства Катаріна Матернова.
Дивися повний текст У Єврокомісії назвали головну умову надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги.
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Додано: Чет 01 бер, 2018 15:23
У Єврокомісії назвали головну умову надання 1 млрд євро...
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Дивися повний текст У Єврокомісії назвали головну умову надання 1 млрд євро макрофінансової допомоги.
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:46
Угу, если эти дадут,то и те подсобят, а если те подсобят то и другие подключатся)) Какая-то ОПГ- "буренка" получается.
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:03
Додано: Чет 01 бер, 2018 19:28
Im_A
Как это ни называй, а примерно так, да. Еврокомиссия стесняется сказать "откройте рынок земли", - она просто "следует за МВФ", ага
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