Особиста безпека, як і безпека компаній варта не меншої уваги на сьогодні, аніж у лихі 90-ті.
Дивися повний текст Віктор Шульга: люди і зброя. Чим охоронці можуть загрожувати бізнесу?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:45
Віктор Шульга: люди і зброя. Чим охоронці можуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Віктор Шульга: люди і зброя. Чим охоронці можуть загрожувати бізнесу?.
Додано: Чет 01 бер, 2018 15:45
Я так розумію затримувати злочинців громадянам не можна бо самі потім будуть винні? Бачиш злочин - пройди мимо. Ну можеш ще повідомити в поліцію, якщо доречно поліцію від пончиків відволікати.
реклама
|