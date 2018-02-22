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Віктор Шульга: люди і зброя.
Чим охоронці можуть...

Віктор Шульга: люди і зброя. Чим охоронці можуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:45

Віктор Шульга: люди і зброя. Чим охоронці можуть...

Пропонуємо до обговорення:
Особиста безпека, як і безпека компаній варта не меншої уваги на сьогодні, аніж у лихі 90-ті.

Дивися повний текст Віктор Шульга: люди і зброя. Чим охоронці можуть загрожувати бізнесу?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 бер, 2018 15:45

Я так розумію затримувати злочинців громадянам не можна бо самі потім будуть винні? Бачиш злочин - пройди мимо. Ну можеш ще повідомити в поліцію, якщо доречно поліцію від пончиків відволікати.
sun9man
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